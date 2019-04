El túnel del viento de Cornellà prevé abrir por fin este verano

Entornointeligente.com / Más que un túnel del viento , la instalación ubicada en todo el córner oeste del Gol Cornellà, en el RCDE Stadium, se ha asemejado en muchos momentos a un túnel del tiempo. La historia de nunca acabar . Y hasta que no se inaugure continuarán los recelos sobre los plazos marcados. No obstante, y según confirman a AS fuentes del Espanyol , esta vez es la buena y el túnel quedará inaugurado este próximo verano . Y no será la única novedad en la fachada de Cornellà-El Prat.

La realidad es que basta con un paseo por esa zona del estadio para corroborar que, al fin, las obras avanzan a muy buena marcha . Se observan a simple vista las dos turbinas que harán funcionar la estructura. Un círculo sobre el que se presentó el proyecto, concretamente el lejano 3 de julio de 2014 , con un acto entre el Espanyol, presidido todavía por Joan Collet, y la empresa Windoor, encargada de la instalación y de abonar anualmente y por espacio de 15 años algo más de 300.000 euros al club perico en calidad de arrendamiento de los 1.500 metros cuadrados en cuatro alturas , dentro de los cuales se ubicará el cilindro de 27 metros de altitud con el que los usuarios podrán literalmente volar.

