El 'Tino' lanzó ‘pulla’ a la reforma tributaria de Petro: «yo veré qué como»

Entornointeligente.com /

Sí hay un personaje bastante polémico en Colombia es el Tino Asprilla. El ex jugador tuvo una vida de mucho éxito deportivo, pero también de escándalos y desde su retiro no ha cambiado mucho su particular personalidad.

El ex Parma se ha confesado como uno de los mayores opositores al gobierno de Gustavo Petro. El tulueño hizo campaña por todos los contrincantes del presidente , pero para su desdicha no sirvió de mucho.

Ahora, con los nuevos proyectos del jefe del ejecutivo, parece que el comentarista y exjugador ha sacado su lado más ‘critico’ para cuestionarlo. En las últimas horas publicó un vídeo referente a su posición sobre el impuesto a las comidas poco saludables que hace parte de la reforma tributaria.

Vea también: Reforma tributaria: esta es la lista de ponentes

La iniciativa parece no sonarle mucho al ídolo de Nacional que se considera un autentico comedor de salchichas, consumidor de alimentos procesados y con alto contenido de azúcares.

Impuesto pa la comida, que Pa que comamos sano, no yo veré que cómo. A mi me enseñaron a comer en la casa, salchicha, butifarra o lo que sea, es la comida del pueblo.

O que dicen ustedes panitas ? Los leo 👇 pic.twitter.com/d3qsZVH4ro

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) August 17, 2022

En su cuenta de Twitter, Asprilla dejó un mensaje claro sobre el tema: «Impuesto pa’ la comida, que Pa’ que comamos sano, no yo veré que como . A mi me enseñaron a comer en la casa, salchicha, butifarra o lo que sea, es la comida del pueblo».

Según el exjugador con la nueva ley «le prohibirán comer los alimentos que más le gustan y lo obligarán a comer sano», una idea que no le suena mucho.

Le puede interesar: «Un dolor de estomago», la explicación de Petro por dejar plantados a militares

La realidad es que el proyecto hasta ahora está en estudio para llevarlo a los diferentes procesos que lo hagan convertirse en ley.

El trino del vallecaucano recibió cientos de respuestas entre quienes apoyan su postura y la gran mayoría que lo critican.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com