El «Tigre» Gareca se despidió del pueblo peruano

Lima.- Ricardo Gareca se despidió este martes de la selección peruana de fútbol en una conferencia de prensa que se realizó en Lima, donde aseguró estar agradecido a su equipo, a los jugadores y a los aficionados en esta etapa «espectacular» que tuvo como cúspide la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

«Estoy eternamente agradecido al jugador peruano. Cuando llegamos creíamos fervientemente en el jugador peruano y estamos más convencidos cuando nos vamos», dijo.

«Tengo la fe intacta en el jugador peruano», expresó un emocionado Gareca desde el hotel del distrito limeño de Miraflores. ‘El Tigre’ repasó frente a los medios, y con gran expectación, sus siete años como técnico de la selección incaica y habló de su partida, acompañado de su asistente técnico, el exfutbolista uruguayo Sergio Santín; el preparador físico Néstor Bonillo; y su abogado, Mario Cupelli.

«Lo que el pueblo peruano hizo acá y en el exterior por nosotros, es algo inolvidable. La gente fue algo clave», además de definir como «muy dolorosa» la eliminación de Perú del Mundial de Catar 2022.

El técnico argentino dijo que esta fue su asignatura pendiente, al igual que no conseguir un título para la Blanquirroja porque, según aseguró, «Perú tenía todo para poder hacerlo».

«No sé qué me va a deparar el futuro, pero la selección peruana es y será siempre muy considerada por nosotros», señaló al final de la rueda de prensa tras ser consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir el conjunto nacional y aclarar que no tiene por el momento «ofrecimientos de ningún equipo».

MOTIVOS DE SU MARCHA

Sobre su salida de la Bicolor, Gareca explicó que por su parte existía «un interés real» de renovar como entrenador, una voluntad que, según dijo, también era compartida por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

«Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden pasar, hubo un vuelco. Había interés por parte de la Federación y de parte nuestra, pero se produjo un quiebre en un momento que desconozco», declaró cuando los periodistas le preguntaron con insistencia por las reuniones que mantuvo con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Gareca no quiso entrar en detalles sobre las negociaciones y aclaró que su relación con Lozano es «de respeto y profesional» y que no se sintió «utilizado» por la Federación.

«Simplemente no se llegó a un acuerdo porque no se llegaron a las condiciones contractuales que pretendían modificarse» , puntualizó su abogado, quien aclaró que las razones de la salida del DT no fueron económicas, tal y como habían señalado algunos medios locales.

La FPF anunció el último viernes la salida del argentino como seleccionador tras no llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato , que expiró el 13 de junio cuando la Blanquirroja perdió ante Australia el partido de repechaje al Mundial de Catar en una agónica tanda de penaltis.

La hinchada de la Bicolor recibió a Gareca entre gritos de apoyo en su llegada a Lima este lunes por la noche, y el calor de los aficionados también le arropó durante la mañana del martes a las puertas del hotel en el que se alojaba, con una tímida esperanza de que se quede el entrenador que logró llevar a Perú a una cita mundialista tras 36 años de sequía.

