El tiempo para Pumas se agota en el Apertura 20222; urge por una victoria ante Querétaro

Pumas se enfrentará este miércoles por la noche a Querétaro en el Olímpico Universitario en la Jornada 13 del Apertura 2022 .

El equipo auriazul hizo trabajo táctico durante la última práctica de cada a este compromiso, sin embargo, Andrés Lillini sigue sin encontrar su base titular y se espera que este miércoles realice algunos cambios de inicio.

Uno de los movimientos que se espera es la salida de José Caicedo y el ingreso de Higor Meritao, en el mediocampo. El brasileño se ha recuperado de la sobrecarga muscular que lo mermó de ser actividad en el duelo ante los Rojinegros del Atlas, por lo que podría regresar a la titularidad con los del Pedregal.

El tiempo se agota para Pumas y los dirigidos por Lillini tienen cinco «finales» por disputar en el mes de septiembre en donde el margen de error es casi nulo en busca de un puesto en el Repechaje.

Pumas se encuentra en el lugar 17 de la tabla general con solo nueve unidades sumadas. Imago7 «Nosotros nos metimos en este problema y tenemos que salir adelante. La negatividad ya la tenemos de mucha gente. Tenemos la mentalidad y el enfoque en una sola cosa que es meternos a la Liguilla», dijo el timonel universitario en rueda de prensa tras el compromiso contra Atlas.

Pese a los malos resultados y ser uno de los planteles más goleados con 21 tantos en contra, la fe no se pierde en el cuadro auriazul y algunas de las leyendas del club como Joaquín Beltrán y Miguel España confían en que el equipo puede renacer de las cenizas y colarse de último minuto a la fiesta grande.

«Plantel hay, calidad individual hay, es cuestión de mejora en el funcionamiento y un compromiso de todos los futbolistas con el cuerpo técnico y directiva para revertir la situación. El fútbol es benevolente y por ahí encuentras una racha de dos o tres partidos ganados y la situación cambia. Calidad y capacidad para revertir la situación, sin duda existe en el plantel», señaló Beltrán.

«Hay tiempo, esa es la bonanza del torneo. Si fueran ocho, te diría que no, si siguen jugando así, también te diría que no. Tienen que mejorar, encontrar ese equilibrio y hacerlo durante 90 minutos. Empiezan bien, pero de a poco se van desinflando y no puede pasar eso en un equipo como Pumas», indicó España.

En el Clausura 2022, Pumas se metió al repechaje con 22 puntos. En el presente torneo están a doce unidades de esa cifra, y por ahora, están obligados a ganar al menos cuatro de los cinco partidos restantes para seguir soñando con un boleto a la liguilla.

Pumas y Querétaro son los dos equipos que se mantienen al fondo de la tabla general este torneo, un triunfo de los locales podría acercarlos a zona de reclasificación, pero en caso de que la victoria sea para Gallos Blancos, los auriazules bajarían al último lugar de la clasificación.

LINK ORIGINAL: ESPN

