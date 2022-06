El texto propuesto por la Convención se transforma en un negocio

Entornointeligente.com /

Para tenerla de recuerdo, regalar o simplemente informarse. Esas son algunas de las razones que las personas dan para comprar el borrador de nueva Constitución.

El 16 de mayo, en la Región de Antofagasta, la Convención presentó el texto con sus 499 artículos permanentes aprobados por el pleno.

Aunque falta el trabajo de la comisión de Armonización, saber cuáles serán las normas transitorias y que se confirme si el texto tendrá un preámbulo, hace ya un par de semanas que en las calles santiaguinas, principalmente en quioscos y comercio ambulante, comenzaron a proliferar las copias del borrador.

Hace años Sergio Venegas vende ediciones baratas de la legislación chilena en una esquina de Huérfanos —ubicada a pocas cuadras del ex-Congreso, donde trabajará la Convención hasta el 4 de julio—. El último producto en sumar a su catálogo es el borrador de Constitución.

«Hay personas que me compran las dos, la vigente y el borrador, para ir sopesando los dos textos. Muchos, eso sí, la compran para tenerla de colección ya que no es el producto final», comenta. Agrega que ha sido un buen negocio dado que las copias (que por ahora cuestan entre $3 mil y $5 mil, según el tamaño) se venden rápido: «Hoy (martes) vendí 80, ayer vendí 100 ejemplares. Ya a las 11:00 de la mañana no tenía copias», afirma. Entre los comerciantes se han pasado el dato de que el borrador se vende » como pan caliente «, como le contaron a Jeremy Pérez, quien ofrece copias en el Paseo Ahumada.

¿De dónde vienen las copias? Pérez dice que va a recogerlas a un lugar en San Diego, Venegas, que una editorial le entrega cada día los ejemplares. Otro vendedor, en Huérfanos con Mac Iver, en un puesto que resalta con letreros de color rojo que cada borrador cuesta 3 mil pesos dice: «Es que existe un borrador en pdf. Nosotros imprimimos el pdf».

No todos los comerciantes comparten el entusiasmo. A una cuadra del Tribunal Constitucional, en calle Morandé, un quiosquero advierte que «lo que van a comprar ahora tiene puras imprecisiones. Mejor cómprenlo después del 4 de julio (fecha en que termina el trabajo de la Convención)».

Pero hay personas que prefieren leer lo que hay. Así comenta Marcela, vendedora ambulante entre Huérfanos y Estado: «Hace poco, un joven me compró seis para mandarlos para regiones». La comerciante agrega: «La gente está preocupada de leerlo para saber qué votar en septiembre, Rechazo o Apruebo. Hay harto interés».

Algo similar ocurrió en noviembre de 2019, pero por la Carta Fundamental vigente, previo al llamado Acuerdo por la paz y por una nueva Constitución. En ese momento, según recogió la prensa, el sitio de la Biblioteca del Congreso informó que el miércoles 13 de noviembre de 2019 (dos días antes de la firma del acuerdo) tuvo un peak de 27.771 visitas, la mayoría para leer la Constitución.

También se puede escuchar

Si bien la mayoría de las ventas se concentran en el centro de Santiago, el fin de semana pasado el borrador hizo su irrupción en lugares como el Persa Biobío en el barrio Franklin. Y también distintas librerías de la capital están ofreciendo una copia impresa del ejemplar a cambio de un aporte voluntario.

La versión online del borrador está disponible en el sitio web de la Convención (www.chileconvencion.cl) en el apartado de documentos. Pero también se puede escuchar en YouTube, donde se encuentran al menos cuatro audiolibros del borrador. Todos ellos tienen duración distinta, pues depende de la velocidad del narrador. La versión corta supera las cuatro horas y la más larga se extiende por más de seis. Esta forma de conocer el borrador se ha compartido por las redes sociales.

Mariela Lobos, psicóloga comunitaria comenta que le llegó por un grupo de WhatsApp de profesionales de su universidad. «De inmediato lo empecé a escuchar, porque quería conocer pronto su contenido. Por mi escaso tiempo, me parecía una forma rápida de obtener la información. Siempre escucho podcasts porque me permiten hacer otras cosas como ordenar la casa o arreglarme para salir. Y así mismo hice con el audiolibro. De todas formas, no terminé de escucharlo porque la voz era la que tiene el traductor de Google y me parecía demasiado aburrida, así que tomé la decisión de hacerme el tiempo para poder leerlo», relata.

Por ahora no hay una copia ni audiolibro oficial, pues aún el proceso no ha terminado. Si en septiembre gana la opción Apruebo, está escrito en la Carta Magna vigente que la nueva Constitución «deberá imprimirse y repartirse gratuitamente en todos los establecimiento educacionales, públicos o privados; bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado».

