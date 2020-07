Source: La Patilla

Entornointeligente.com /

Una mujer de Arizona estaba de excursión en el Gran Cañón cuando intentó tomar una foto y cayó muerta, dijeron funcionarios del parque.

Por NY Post

Maria A. Salgado López, de 59 años, de Scottsdale, se desplomó a unos 100 pies el viernes desde el borde de Mather Point, según el Centro de Comunicaciones Regionales del Gran Cañón.

Ella había estado caminando fuera del camino y tomando fotos con la familia cuando accidentalmente salió del borde del punto, dijeron las autoridades.

El Servicio de Parques Nacionales y la Oficina del médico forense del condado de Coconino han iniciado una investigación sobre su muerte.

The post El terrible momento en que una mujer intentó tomar una foto en El Gran Cañón, pero cayó y murió appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

Entornointeligente.com