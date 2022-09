El tenso cruce entre el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata y Brahian Alemán

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fútbol argentino sigue sumando cruces entre sus protagonistas y ahora fue el turno para Gimnasia y Esgrima La Plata , que luego de vencer a Independiente por 3 a 1 se trepó a la punta de la Liga Profesional Argentina .

En la previa a ese encuentro, el plantel del Lobo decidió no concentrar por una deuda que el club mantiene con los jugadores y eso derivó en la reacción del presidente Gabriel Pellegrino , quien estalló y le tiró con munición pesada a los futbolistas pero también al capitán Brahian Alemán .

«Estamos ante un plantel que evidentemente hace todo bien, y como hace todo bien vamos a salir campeones. Alemán vino con kilos de más, no podía dar dos vueltas a la cancha. Seis meses tardamos en ponerlo en forma», dijo Pellegrino en Radio La Red .

Brahian Alemán en Gimnasia y Esgrima La Plata. Foto: @gimnasiaoficial El presidente contó además que «les pedí que tuvieran un poco más de flexibilidad porque estamos en la Argentina , no en Suiza . El atraso existe, pero para nosotros no es la manera de hacer el reclamo. Por la forma, por la instancia en la que está el equipo. Se lo hemos transmitido a los referentes del plantel o a los que el plantel toma como interlocutores. La realidad es que los planteles cobran más veces al día de las que nosotros les decimos que no hay para pagarles».

En esa misma línea Gabriel Pellegrino dijo que «a mí no es el tipo de medida que me gusta. Ni a mí ni al resto de los dirigentes, porque en definitiva cumplir (con el pago adeudado) se va a cumplir y no va a cambiar en nada. No creo que no concentrar cambie algo: hay muchos planteles que han ganado mucho más que nosotros sin concentrar».

Pero además de la molestia por la medida del plantel, el titular de Gimnasia dejó en claro su enojo con Brahian Alemán : «Le cumplimos hasta cuando él no esperaba que le cumplan y ahora… Es cierto, él responde a un grupo, pero no creo que esté haciendo mucho para que el grupo tire para este lado».

Pero había más del presidente hacia el jugador: «Cuando pedía por favor que lo traigamos de Arabia porque no daba más, porque no lo tenía en cuenta nadie, porque no le pagaban y no lo dejaban entrenar, lo trajimos. Eso fue un favor. Vino con kilos de más, no podía dar dos vueltas a la cancha. Seis meses tardamos en ponerlo en forma. Lo tuvimos seis meses entrenando para que sea fundamental y hoy por una semana no está concentrando».

Y esas duras declaraciones tuvieron respuesta por parte del uruguayo , que la rompió dentro de la cancha y luego del triunfo del Lobo frente a Independiente por 3 a 1 para quedar en la cima de la tabla de posiciones, dijo que «¿Lo que dijo el presidente? Je, y bueno, son declaraciones de él, no mías, no me voy a meter en ese juego. Con mis compañeros demostramos que tenemos ganas, que estamos convencidos de lo que queremos y lo estamos demostrado».

Acerca de la medida que tomaron los jugadores, Alemán dijo que Pipo Gorosito respaldó esa acción: «Fue una decisión grupal, de los jugadores y el cuerpo técnico, estamos todos en la misma bolsa».

Los jugadores de Gimnasia tras el triunfo ante Independiente. Foto: @gimnasiaoficial. Por último y dejando de lado lo conflictivo, en sus declaraciones a la televisión, Brahian Alemán cerro diciendo que «estamos felices porque nos pusimos arriba en la tabla del torneo y subimos en la anual, pero falta mucho, apenas dimos un pasito más. Este grupo tiene hambre, muchas ganas, nos durmieron en el inicio, pero el grupo unido es más fuerte que todo».

RELACIONADAS Ignacio Ruglio y su mensaje tras la derrota en el clásico: qué dijo el presidente de Peñarol Fénix 0-1 Plaza Colonia: Alejandro Cappuccio consiguió su primer triunfo al mando del Pata Blanca La abuela de Peñarol que no estuvo en el GPC pero se hizo viral antes y después del clásico Un guiño para Diego Alonso: Martín Satriano marcó su primer gol con Empoli

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com