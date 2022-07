¿El telescopio James Webb puede detectar vida en mundos lejanos?

Entornointeligente.com /

LOS INGREDIENTES DE LA VIDA están repartidos por todo el universo. Aunque la Tierra es el único lugar conocido del universo con vida, detectar vida más allá de la Tierra es uno de los principales objetivos de la astronomía y la ciencia planetaria modernas.

Somos dos científicos que estudiamos los exoplanetas y la astrobiología. Gracias en gran parte a los telescopios de nueva generación como el James Webb, investigadores como nosotros pronto podrán medir la composición química de las atmósferas de los planetas alrededor de otras estrellas. La esperanza es que uno o más de estos planetas tengan una firma química de vida.

Exoplanetas habitables

La vida podría existir en el sistema solar donde hay agua líquida, como en los acuíferos subterráneos de Marte o en los océanos de la luna Europa de Júpiter. Sin embargo, la búsqueda de vida en estos lugares es increíblemente difícil, ya que son de difícil acceso y detectar la vida requeriría el envío de una sonda para devolver muestras físicas.

Muchos astrónomos creen que hay muchas posibilidades de que exista vida en planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, y es posible que sea allí donde se encuentre primero la vida.

Los cálculos teóricos sugieren que hay unos 300 millones de planetas potencialmente habitables solo en la Vía Láctea y varios planetas habitables del tamaño de la Tierra a menos de 30 años luz de la misma, básicamente los vecinos galácticos de la humanidad. Hasta la fecha, los astrónomos han descubierto más de 5.000 exoplanetas, incluidos cientos de planetas potencialmente habitables, utilizando métodos indirectos que miden cómo afecta un planeta a su estrella cercana. Estas mediciones pueden dar a los astrónomos información sobre la masa y el tamaño de un exoplaneta, pero no mucho más.

En busca de bioseñales

Para detectar vida en un planeta lejano, los astrobiólogos estudian la luz de la estrella que ha interactuado con la superficie o la atmósfera del planeta. Si la atmósfera o la superficie fueron transformadas por la vida, la luz puede llevar una pista, llamada «bioseñal».

Durante la primera mitad de su existencia, la Tierra tuvo una atmósfera sin oxígeno, aunque albergaba vida unicelular simple. La biosignatura de la Tierra era muy débil durante esta primera época. Esto cambió bruscamente hace 2.400 millones de años, cuando una nueva familia de algas evolucionó. Las algas utilizaron un proceso de fotosíntesis que produce oxígeno libre, es decir, oxígeno que no está unido químicamente a ningún otro elemento. Desde entonces, la atmósfera de la Tierra, llena de oxígeno, ha dejado una fuerte y fácilmente detectable biofirma en la luz que la atraviesa.

Cuando la luz rebota en la superficie de un material o atraviesa un gas, es más probable que ciertas longitudes de onda de la luz queden atrapadas en la superficie del gas o del material que otras. Esta captura selectiva de las longitudes de onda de la luz es la razón por la que los objetos son de diferentes colores. Las hojas son verdes porque la clorofila es especialmente buena para absorber la luz en las longitudes de onda roja y azul. Cuando la luz incide en una hoja, las longitudes de onda rojas y azules son absorbidas, dejando que la mayor parte de la luz verde rebote en los ojos.

El patrón de la luz perdida viene determinado por la composición específica del material con el que interactúa la luz. Por ello, los astrónomos pueden aprender algo sobre la composición de la atmósfera o la superficie de un exoplaneta, en esencia, midiendo el color específico de la luz que proviene de un planeta.

Este método puede utilizarse para reconocer la presencia de ciertos gases atmosféricos asociados a la vida -como el oxígeno o el metano- porque estos gases dejan firmas muy específicas en la luz. También podría utilizarse para detectar colores peculiares en la superficie de un planeta. En la Tierra, por ejemplo, la clorofila y otros pigmentos que utilizan las plantas y las algas para la fotosíntesis captan longitudes de onda específicas de la luz. Estos pigmentos producen unos colores característicos que pueden detectarse con una cámara de infrarrojos sensible. Si se viera este color reflejado en la superficie de un planeta lejano, podría significar la presencia de clorofila.

Telescopios en el espacio y en la Tierra

Se necesita un telescopio increíblemente potente para detectar estos sutiles cambios en la luz procedente de un exoplaneta potencialmente habitable. Por ahora, el único telescopio capaz de tal hazaña es el nuevo telescopio espacial James Webb. Al comenzar sus operaciones científicas en julio de 2022, James Webb realizó una lectura del espectro del exoplaneta gigante gaseoso WASP-96b. El espectro mostró la presencia de agua y nubes, pero es poco probable que un planeta tan grande y caliente como WASP-96b albergue vida.

Sin embargo, estos primeros datos demuestran que James Webb es capaz de detectar débiles firmas químicas en la luz procedente de los exoplanetas. En los próximos meses, Webb dirigirá sus espejos hacia TRAPPIST-1e, un planeta del tamaño de la Tierra potencialmente habitable que se encuentra a sólo 39 años luz de la Tierra.

Webb puede buscar biofirmas estudiando los planetas cuando pasan por delante de sus estrellas anfitrionas y captando la luz estelar que se filtra a través de la atmósfera del planeta. Pero Webb no fue diseñado para buscar vida, por lo que el telescopio solo puede escudriñar algunos de los mundos potencialmente habitables más cercanos. Además, solo puede detectar cambios en los niveles atmosféricos de dióxido de carbono, metano y vapor de agua. Aunque ciertas combinaciones de estos gases pueden sugerir la existencia de vida, Webb no es capaz de detectar la presencia de oxígeno no ligado, que es la señal más fuerte para la vida.

Los principales conceptos para futuros telescopios espaciales aún más potentes incluyen planes para bloquear la luz brillante de la estrella anfitriona de un planeta para revelar la luz estelar reflejada por el planeta. Esta idea es similar a la de utilizar la mano para bloquear la luz del sol y ver mejor algo en la distancia. Para ello, los futuros telescopios espaciales podrían utilizar pequeñas máscaras internas o grandes naves espaciales externas con forma de paraguas. Una vez bloqueada la luz de las estrellas, será mucho más fácil estudiar la luz que rebota en un planeta.

Actualmente se están construyendo tres enormes telescopios terrestres que podrán buscar bioseñales: el Telescopio Gigante de Magallanes, el Telescopio de Treinta Metros y el Telescopio Europeo Extremadamente Grande. Cada uno de ellos es mucho más potente que los telescopios existentes en la Tierra y, a pesar de que la atmósfera terrestre distorsiona la luz de las estrellas, estos telescopios podrían ser capaces de explorar las atmósferas de los mundos más cercanos en busca de oxígeno.

