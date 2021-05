El teatro panameño está de luto, fallece el director Bruce Quinn

La Asociación de Treatista de Panamá confirmó este viernes el fallecimiento del director de treatro Bruce Quinn

Actualizado 07/05/2021 22:00

Bruce Quinn, uno de los más importantes exponentes del teatro musical falleció este viernes a la edad de 85 años.

Pionero en el género musical, este desarrollo más de seis décadas en el mundo del teatro panameño con la producción de 144 obras en su carrera.

“Lamentamos el sensible deceso del maestro Bruce Quinn, padre del musical en Panamá, quien ha sido el director de las obras teatrales y musicales más destacadas en el istmo”, expresó el Ministerio de Cultura en un comunicado.

“Uno de los mayores exponentes del musical en este país. Mr Bruce, como le decían sus más allegados fue uno de los pioneros en su género y dedicó su vida a las artes”, dijo Asociación de Teatristas de Panamá (Astep).

Quinn, que nació el 28 de febrero de 1936 en la antigua Zona del Canal, dirigió musicales como Maestra Vida, el Mago de Oz y la cucarachita Mandinga.

