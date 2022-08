El talco mineral, ¿un enemigo oculto en nuestro hogar?

Entornointeligente.com /

Una de las razones de la posible peligrosidad del talco mineral es la presencia de microfibras de asbestos o amianto en sus componentes. Por sus cualidades de asimilación de humedad, el talco es utilizado como ingrediente principal en gran parte de los productos de belleza en el mercado. Shutterstock En julio de 2018 una Corte de Missouri, Estados Unidos, dictaminó que se otorgara una compensación de $4,7 mil millones a 22 mujeres que demandaron a Johnson & Johnson (J&J) alegando que desarrollaron cáncer de ovario, por el uso de sus productos de talco mineral.

J&J por su parte negó categóricamente que sus productos no sean seguros para el uso público.

Desde entonces, 6 de las 22 demandantes originales en el juicio han muerto de cáncer de ovario. Este veredicto, como nunca antes, ha sonado las alarmas a nivel mundial sobre los potenciales efectos dañinos del talco mineral para el organismo.

En agosto de 2022, J&J anunció en un comunicado oficial que dejará de producir y comercializar el talco de bebés a base de talco mineral a nivel mundial en 2023.

El talco es un mineral compuesto por magnesio, sílice, oxígeno e hidrógeno que es extraído de minas y luego procesado, purificado y perfumado para ser usado en diversos productos de consumo masivo. Shutterstock «Como parte de una evaluación de nuestro portafolio de productos a nivel mundial, hemos tomado la decisión comercial de realizar la transición a productos en polvo para bebés basados exclusivamente en el almidón de maíz. Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético no ha cambiado».

Sin embargo, la empresa agregó: «Respaldamos firmemente las décadas de análisis científicos independientes realizados por expertos médicos de todo el mundo que confirman que los polvos Johnson’s® Baby Powder a base de talco son seguros, no contienen amianto y no provocan cáncer».

¿Qué es el talco mineral y por qué puede resultar dañino?

Algunos consumidores, preocupados por la información que ha salido a la luz, han optado por excluirlo de sus rutinas de higiene diarias, especialmente para el uso tópico tanto en infantes como en adultos.

En 2018, una investigación privada determinó, utilizando muestras al azar de maquillaje infantil, que había presencia de asbestos en las sombras de ojos mercadeadas para las niñas. Shutterstock Sin embargo, estas medidas están lejos de ser el fin de nuestra exposición al mineral. Gracias a sus cualidades de asimilación o absorción de humedad, el talco es utilizado como ingrediente principal en gran parte de los productos de belleza que podemos encontrar en el mercado actual.

El talco es un mineral compuesto por magnesio, sílice, oxígeno e hidrógeno, extraído de minas y luego procesado, purificado y perfumado para ser usado en productos de consumo masivo. El daño puede ocurrir cuando existe una absorción por las vías respiratorias o por el uso en el área genital, especialmente en el caso de las mujeres.

«Cuando se inhala talco, las finas partículas se alojan en el interior del pulmón y, con el tiempo, se puede producir un efecto acumulativo asociado a ello», explicó David Morin, director general del departamento de entornos seguros de Health Canadá.

El mencionado efecto acumulativo tiene la potencialidad de crear inflamación interna o irritación en el área afectada, produciendo a largo plazo dificultades respiratorias o problemas en los órganos reproductivos. Esto no quiere decir que sucederá a todas las personas que han tenido contacto con él, pero es una posibilidad que debe ser tomada en cuenta, especialmente si ha existido un uso prolongado del mismo.

La otra gran razón de la posible peligrosidad del talco mineral es la presencia de microfibras de asbestos o amianto en sus componentes. Esto se debe a que el talco mineral es extraído en minas en donde ocurre contaminación cruzada con el conocido cancerígeno que está presente en el suelo de dichas minas.

En la Unión Europea, el talco mineral ha sido prohibido para el uso cosmético luego de que investigaciones encontraran amianto en muestras elegidas para ser comercializadas. Por su parte, Canadá busca presentar un proyecto de ley con el mismo fin.

Es importante destacar que hay regulaciones y pruebas que las empresas productoras de talco mineral deben llevar a cabo para garantizar la seguridad del material que procesan en sus fábricas. Sin embargo, no siempre es posible comprobarlo.

En 2018, una investigación privada determinó, utilizando muestras al azar de maquillaje infantil, que había presencia de asbestos en las sombras de ojos mercadeadas para las niñas por la marca Claire’s. La línea entera fue posteriormente removida del mercado por la misma empresa. A través de sus representantes, Claire’s negó que sus productos de belleza contengan rastros de amianto.

¿Qué otras investigaciones hay al respecto?

En marzo de 1971 un estudio británico, publicado en The Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealt, examinó la relación entre el cáncer de ovario y cuello uterino, con el uso de talco mineral, al encontrar partículas de talco incrustadas en el tejido de los tumores de pacientes afectadas por estas condiciones.

El ginecólogo y epidemiólogo de la Universidad de Harvard, Dr. Daniel Cramer, ha conducido por su parte múltiples estudios para indagar esta posible conexión. En mayo de 2016, su investigación determinó que el riesgo de cáncer de ovario epitelial por el uso de talco mineral en el área genital varía según la edad, el peso y el estilo de vida de la persona en cuestión. Estas observaciones sugieren que el estrógeno y/o la prolactina pueden desempeñar un papel a través de la actividad de los glóbulos blancos y posible respuesta inflamatoria al talco mineral.

Luego de que Reuters dedicara un reportaje de investigación incendiario a la demanda multimillonaria que ha despertado el interés del público y la insinuada responsabilidad del gigante de la industria cosmética, los representantes de J&J han citado la escasez de investigación sobre el tema y la falta de evidencia científica que pruebe que el talco mineral sea una amenaza para la salud.

J&J mantiene que su talco es seguro. «Los abogados de los demandantes que buscan beneficios económicos personales están distorsionando los documentos históricos y creando intencionadamente confusión en los tribunales y en los medios de comunicación», declaró un vocero de J&J a la agencia de noticias, agregando que «cualquier sugerencia de que Johnson & Johnson conocía u ocultó información sobre la seguridad del talco es falsa».

Muchos miembros de la comunidad médica coinciden en que no hay estudios ni publicaciones que presenten suficiente evidencia de que el uso del talco mineral produzca cáncer.

¿Es posible encontrar productos en el mercado sin talco mineral?

El talco mineral es usado como base para una infinidad de productos de belleza e higiene personal. Está presente en sombras de ojos, rubores, bases, labiales, desodorantes antitranspirantes, productos para el cabello, suplementos, y naturalmente talco para bebés. Las etiquetas de cada producto deben indicar si ha sido empleado como ingrediente en la fabricación del mismo.

Este mineral puede ser identificado en los ingredientes como: talco, talcum, polvo de talco, talco cosmético o silicato de magnesio.

El portal web, Skin Deep, de la organización sin fines de lucro EWG puede brindarle una guía sobre los ingredientes de los productos que utiliza actualmente para determinar si contienen talco mineral. Marcas como Honest Beauty, Haus Labs, Pacifica, Cover Fx, Hourglass y Cover Girl han incluido colecciones enteras de maquillaje sin el uso de talco mineral.

Sin regulaciones actuales que puedan salvaguardar al colectivo de los posibles riesgos, queda en manos del consumidor tomar una decisión informada sobre cuáles son los productos adecuados para su estilo de vida.

Es vital que exista más transparencia en la comunicación sobre el uso de ingredientes potencialmente perjudiciales para la salud en cosméticos de venta libre al público.

En ese mismo sentido, los medios de comunicación, la comunidad científica y los profesionales de la salud deben servir de apoyo con el fin de gozar de bienestar y una vida digna y plena, por el mayor tiempo posible.

