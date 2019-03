“El Suramericano será de alta exigencia”: Héctor Cárdenas, DT de Colombia sub 17 

Entornointeligente.com / Un nuevo compromiso internacional tendrá el fútbol colombiano con la presencia de la Selección Colombia Sub 17 que disputará el Suramericano entre el 21 de marzo y el 4 de abril en territorio peruano.

El objetivo para el elenco prejuvenil nacional será lograr una de las cuatro plazas que da el certamen para el Mundial de la categoría, que deberá disputarse en noviembre próximo, en plaza por definirse, luego de que la Fifa le quitara la sede de la cita orbital a Perú por no lograr la totalidad de requisitos solicitados por el máximo organismo del fútbol.

Al frente del combinado cafetero está el técnico vallecaucano Héctor Cárdenas, de gran paso por las canteras del Deportivo Cali y quien tuvo al frente del equipo profesional azucarero durante algunas temporadas.

Colombia se concentrará durante varios días en la capital de la República antes de emprender el viaje a Lima para afrontar el torneo, donde estará ubicado en el Grupo B junto a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La otra zona está conformada por Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile.

¿Cómo ha sido el trabajo para el Suramericano?

​

Ya acumulamos siete convocatorias donde pudimos evaluar a 78 jugadores, 5 de ellos del exterior. Ya hoy tenemos el 97 por ciento de la plantilla definida para el Suramericano.

¿Por dónde pasan las dudas para terminar la confección del equipo?

​

Específicamente en suplir un defensa central por la lesión de Edilson Pérez, jugador de Atlético Nacional, que se destacó en el grupo y quedó descartado por una lesión muscular y su recuperación no le da para ir al certamen.

¿Cómo analiza el grupo que le tocó?

S iempre hemos querido competir con los mejores. Habíamos visualizado en tener a Brasil y Uruguay en la zona y se ha sumado Argentina, que ya la conocemos. Junto a Paraguay son cinco selecciones que son potencia y se han destacado en esa categoría. Será una exigencia bastante alta.

¿El cambio a última hora de la ciudad sede hizo variar la planificación?

​

Habíamos trabajado pensando en adaptarnos a la altura de Tacna y Arequipa como sedes. Ahora vamos a jugar en Lima, ciudad que está a nivel del mar y eso obviamente cambia algunas cosas.

¿Lo deja tranquilo la preparación para el torneo?

​

Uno siempre quiere más. Aunque estamos bien por lo que fue la preparación con juegos amistosos ante Argentina, Paraguay, Chile y Perú. A lo anterior hay que sumarla que disputamos 13 juegos con equipos profesionales y nos permitió evaluar a todos los jugadores y tener un panorama más claro.

En ese universo tan amplio de jugadores a esa edad, ¿se escapan algunos?

​

Yo creo que sí. Debe haber jugadores, pero hemos tratado de abarcar la gran mayoría de la población nacional, no podemos desconocer que regiones a las que no pudimos asistir para hacer veedurías, los tiempos no nos daban para ello. Tuvimos veedores en el Valle del Cauca, Bogotá, Medellín, Barranquilla y el Eje Cafetero. Igualmente, hicimos presencia en las fases finales de los torneos nacionales de las categorías prejuvenil y juvenil.

¿Está a gusto con este nuevo rol en su carrera como entrenador?

​

El hecho de estar en la Federación Colombiana de Fútbol ya es un motivo de orgullo, es un sueño cumplido. Nos sentimos contentos porque somos conocedores del trabajo en esta categoría. Desde el año 2014 sé lo que es este tipo de labor porque hice veedurías algunos años trabajando para el Deportivo Cali. Hace ocho meses asumimos este reto y nos sentimos capacitados para lograr el objetivo.

¿Su futuro en la Federación depende del resultado en el Suramericano?

​

Es algo que no puedo afirmarlo. Siempre la continuidad dependerá de un resultado. Sin embargo, el Comité Ejecutivo ha valorado el trabajo de este cuerpo técnico y como me han manifestado, la idea es poder estar un buen tiempo vinculado a la Federación.

Puede existir un poco de presión para esta Selección por la referencia cercana de la Sub 20 que no expresó un buen fútbol en ese Suramericano de Chile…

Las edades son diferentes, los escenarios son diferentes y cada seleccionado tiene responsabilidades distintas. La Sub 20 logró el objetivo de clasificar al Mundial de Polonia.

De los jugadores que a esa edad están en el exterior, ¿pudo echar mano de lo mejor?

​

Siempre he hablado de poder observar a los jugadores del exterior que sean visibles. Pueden existir muchos a nivel internacional, pero no tenemos los medios para llegar a ellos. Los pocos que hemos incluido en este proceso es porque hemos podido verlos.

¿El que algunos de ellos hayan actuado en otras selecciones es impedimento o hay que dejar la puerta abierta?

​

Siempre deben tener la oportunidad. Tienen ese derecho y nosotros debemos darla en algún momento. El tema es tener los espacios y que podamos valorarlos de la mejor manera.

¿Extraña dirigir en la Liga Profesional?

​

Esa etapa que viví como técnico profesional fue importante y me permitió crear competencias para llegar a este cargo de seleccionador. Estoy feliz ahora y espero poder disfrutarlo mucho tiempo.

¿Ha seguido al Deportivo Cali en este semestre?

​

En ocasiones lo hago. El hecho de estar en el grupo de los ocho le servirá para estabilizar la idea de juego que tiene.

