El Sur, necesita su propio calco socialista, según Mariátegui

A Gustavo Petro le corresponde una realidad histórica y social que debe permeabilizar para lograr una economía relativista y, le toca una dura campaña en el Estado Táchira con su actual gobernador Freddy Bernal. Es indudable, se esta manejando un nuevo lenguaje donde debe hacerse una revisión de conceptos e inventariar las ideas dadas por el comandante Chávez en sus interludios con Álvaro Uribe Vélez. Es que ya Venezuela necesita una política coherente hacia el exterior y, sobre todo, en el campo diplomático, ya sabemos el comportamiento asumido por gobernadores, alcaldes y diplomáticos. Lo único que han logrado es que el Guaire, como río se desborde en su punto débil en La Línea y la fea situación en la zona agrícola- pecuaria del Sur del Lago.

Necesitamos sinergia social, con mejores efectos políticos y económicos. Pero, necesitamos de iniciativas individuales, estuve leyendo unos metamensajes del Dr. Eduardo Fernández, muy positivos, pero hace años atrás, dejo su liderazgo a un lado y, hoy, necesitamos iniciativas coherentes, donde nos encontremos una ideología dominante en los procesos del capitalismo global.

Los iraníes jamás serán para nosotros un concepto de pluralidad porque ellos vienen de una cultura cerrada de guerras, mientras nuestros antecedentes son aborígenes y un país agrícola a nivel occidental. Así, vemos ventajas de unos y desventajas de otros y observamos en las Web que nos encontramos en un mundo libre, en el fondo, lo que observamos son matices totalitarios con valores diferentes.

A Colombia hay que recomponerla. Su esquema ideológico interno exige una nueva visión que siempre ha incluido el bienestar humano como un concepto integral que, en la actualidad luce fragmentado. Es menester que los venezolanos conozcamos nuestras ideas económicas y asentar una vez más los valores patrios del trabajo, cuando se han suscitado inconvenientes con los trabajadores a todo nivel han sido desmejorados por un organismo llamado Onapre, integrado por oposicionistas al presidente Hugo Chávez Frías, presuntos culpables incidentales de su envenenamiento para degenerar su cuerpo molecular. Y desde su director hasta subalternos han sido destabilizadores en el pasado y de repente, aparecen en un puesto de jerarquía direccional en la estructura del Estado.

La nueva economía, debe hablarse en otros términos que nuestros filósofos rehúyen y cualquier economista al no tener una argumentación necesaria rehúye los valores e indicadores de cálculo y juegas con la política, como lo viene haciendo el jefe de este segmento en La Asamblea Nacional, los demás son opinadores de oficio. Esto podría ser alquimia. En todo caso, así funcionan los indicadores económicos en Estados deprimidos por la miseria. Es por ello, que Donald Trump y Vladimir Putin asumieron el riesgo de imponer reglas para que la economía estadunidense no sea consumida por los chinos que no pagaban impuestos, sabiendo de su importancia en el proceso industrial norteño y Vladimir Putin en Rusia quería eliminar la sombra oscura de Lenin y Stalin.

Hasta donde llegar, un presidente convergente

La economía ha sido humana versada en una cantidad de factores y, es entendible, así funcionan los factores económicos hacia el pueblo, sobre su punto social. Entonces, nos encontramos en una complejidad de muchas variables y el gobierno bolivariano de Venezuela ha sido muy desordenado en todo esto. De allí que Venezuela se ha convertido en un Estado caótico por las nuevas concepciones utilitaristas que se le ha dado.

Los chinos buscaron asfixiar a Mao Zedong quien sostenía que la revolución campesina y cultural eran las bases de una dinámica política, pero, la nueva izquierda lo ahogo en sus principios dialecticos y surgieron los intereses políticos paras alterar la visión histórica de Karl Marx.

Ahora, algunos religiosos pentecostales, católicos carismáticos, entran a una lucha ya establecida por el orden ya establecido y los partidos políticos para llevar una vida burguesa y, algunos diputados de la Asamblea Nacional apoyan las irregularidades cometidas en alcabalas y en las ciudades a nombre de ese socialismo que lucho a favor del pueblo el Che Guevara y Chávez. Estos dirigentes se burlaron de ellos y de nosotros.

Chávez fue realista, prefirió a Mariátegui que preconizo un socialismo más al Sur, sin un calco del modelo chino y alemán. No estoy en contra de Irán, , pero, sus caracterizaciones determinaban su posición entre su misma gente en la vieja Mesopotamia de donde saldrán los terroristas del mañana apoyados, a la vez, por Italia y El Vaticano.

-* Escrito por Emiro Vera Suárez , Profesor en Ciencias Políticas. Orientador Escolar y Filósofo. Especialista en Semántica del Lenguaje jurídico. Escritor. Miembro activo de la Asociación de Escritores del Estado Carabobo. AESCA. Trabajo en los diarios Espectador, Tribuna Popular de Puerto Cabello, y La Calle como coordinador de cultura. ex columnista del Aragüeño

Venezuela es socialista, según los principios de La Nueva Época

