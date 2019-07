El “sube y baja” que unió a México con Estados Unidos [VIDEO]

Entornointeligente.com /

La frontera que divide Nuevo México ( Estados Unidos ) con Chihuaha ( México ) se ha convertido en el punto de encuentro de distintos ciudadanos de estos países. Niños y adultos, sin tomar en cuenta posturas o creencias, se confunden entre ellos para convivir y disfrutar de un simple juego que ha permitido conectarlos más.

PUEDES VER Juticia de EE. UU. da luz verde a Trump para construir muro en la frontera con México Son tres ” sube y baja ” que fueron instalados en un muro fronterizo que divide a estas dos naciones, en la zona conocida como Anapra-Sunland Park . Los encargados de esta noble labor fueron los arquitectos Ronald Rael y Virginia San Fratello , en colaboración con Colectivo Chopeke , como parte de un propósito artístico.

Bael y San Fratello tienen varias ideas expuestas en el libro “Borderwall As Architecture, A Manifesto for the US-Mexico Boundary” en donde plantean diversos proyectos arquitectónicos que buscan darle un mejor uso al muro para poder unir en lugar de separar.

PUEDES VER EE. UU.: Las polémicas muñecas negras diseñadas para ser golpeadas “El muro se convirtió en un punto de apoyo literal para las relaciones entre EE. UU. Y México, y los niños y adultos se conectaron de manera significativa en ambos lados con el reconocimiento de que las acciones que tienen lugar en un lado tienen una consecuencia directa en el otro lado”, publicó en su cuenta de Instagram, Ronald Rael.

Los balancines han sido pintados de color rosa, de esa manera logran resaltar en medio de los muros que mantienen tonos oscuros y desgastados.

Incluso, distintos guardias fronterizos se han acercado para contemplar como un juego une a las personas que ellos controlan y detienen en cumplimento de sus labores designadas.

Militares mexicanos observando la diversión de niños y adultos en el “sube y baja”. (Foto: AP/Christian Chavez) En los últimos años el indice migratorio hacia los Estados Unidos , principalmente por ciudadanos centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza de sus países, se ha incrementado, lo que ha generado momentos de deterioro entre México y el país que preside Donald Trump .

En medio de esta tensión, los “sube y bajas” demuestran que un simple juego puede conectar a las personas que se han visto separadas por distintos tipos de intereses.

