El spin off de X-Men, “Los nuevos mutantes”, resurge con tráiler tras años de espera: miralo

Tras dos años de espera, finalmente se lanzó un nuevo tráiler para Los nuevos mutantes , el esperado spin-off de X-Men que iba a estrenarse durante la primavera de 2018. Ahora, 20th Century Fox anunció que el estreno se realizará el 3 de abril en Estados Unidos.

El primer tráiler de la película se había estrenado en 2017 y mostraba a un grupo de jóvenes mutantes que descubrían sus habilidades sobrenaturales, mientras estaban retenidos en una instalación contra su voluntad. En este segundo tráiler se muestra cómo luchan por escapar del lugar.

Con una versión de la canción “Another Brick in the Wall”, de Pink Floyd, como banda sonora, este tráiler permite dar un vistazo al elenco de la película y a sus personajes: Wolfsbane ( Maisie Williams ) , Cannonball ( Charlie Heaton ) y Magik ( Anya Taylor-Joy ).

Dirigida por Josh Boone , la película también está protagonizada por Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Cecilia Reyes) y Blu Hunt (Mirage).

Hace cinco años que 20th Century Fox está trabajando en Los nuevos mutantes y la película se terminó de filmar en septiembre de 2017. Sin embargo, su estreno se retrasó en varias ocasiones. Charlie Heaton se refirió al tema durante la convención For the Love of Sci-Fi, y aseguró que la demora se debió a la fusión entre Disney y Fox . “Saldrá el próximo año, pero lo filmamos hace casi dos años”, explicó.

“Por si no lo saben, Los nuevos mutantes es como un spin-off de X-Men “, dijo durante la convención. “Era un cómic; Bill Sienkiewicz lo hizo y fue un cómic de X-Men . Básicamente es como un grupo separado de mutantes”.

