El S&P Merval sube por segunda jornada al hilo y los ADRs avanzan hasta 5%

El índice S&P Merval sube 3,2% y se ubica en 129.973,70 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño. Los papeles de YPF y Pampa Energía anotaban alzas de 6,3% y 5,3%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

Informate más ADRs treparon hasta 8% en Wall Street y S&P Merval encadenó tercera suba consecutiva En Wall Street, los papeles argentinos aumentan hasta 4,7% liderados por YPF , seguido de Pampa Energía (+3,3%), Tenaris (+3,2%) y Transportadora Gas del Sur (+2,1%). Los retrocesos, pertenecen a Banco Superville (-5,8%), y Mercado Libre (-1,2%).

«En vistas de la ‘nueva’ actitud del BCRA -subiendo las tasas cada vez más rápido- y de las necesidades de financiamiento de Finanzas, seguimos manteniendo la recomendación de posicionarse en instrumentos cortos, preferentemente que devenguen ‘carry’ CER (inflación)» , dijo el agente de liquidación y compensación Neix.

El titular de Hacienda, Sergio Massa, viajará en los primeros días de septiembre a Estados Unidos para mantener diversas reuniones, dijo el jueves el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello.

«Vamos a recibir en los primeros días de septiembre la visita del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que va a tener reuniones no solamente con el FMI, sino con autoridades del Tesoro, la Casa Blanca, bancos multinacionales» , señaló Argüello en un discurso en el Council of the Americas en Buenos Aires.

Bonos y riesgo país En el segmento de renta fija, los bonos soberanos cotizan con mayoría de bajas. Así encabezan los descensos el Global 2029 (-4,4%), y el Global 2038 (-1,3%). Las alzas, responden el Bonar 2041 (+6%) y al Bonar 2035 (+1,3%). El riesgo país, medido por el JPMorgan sube 20 unidades, a 2.439 puntos básicos.

El ministro de Economía se comprometió a atacar la alta inflación proyectada en un 90% para el 2022, el creciente déficit fiscal, reforzar las reservas del banco central (BCRA) y reactivar el comercio. Frente al complejo panorama el mercado muestra una notoria selectividad en segmentación de operaciones y volúmenes operados.

LINK ORIGINAL: Ambito

