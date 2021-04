El socialista Rama gana de nuevo las elecciones albanesas, según los sondeos

Entornointeligente.com / El Partido Socialista (PS), del primer ministro Edi Rama, ha ganado este domingo las elecciones generales en Albania habiendo obtenido un ajustado 42,3 % – 46,3 % de los votos, según los primeros sondeos a pie de urna hechos públicos al cerrar los colegios a las 19.00 hora local (17.00 GMT).

Según esos datos, obtenido por el instituto demoscópico MRB y distribuidos por Euronews, el principal partido de la oposición, el conservador Partido Democrático (PD) y la coalición “Alianza por el Cambio” que dirige quedarían segundos con un apoyo de entre el 40 y el 44 % de los sufragios, seguido a mucha distancia por su socio el Movimiento Socialista para la Integración (LSI), dirigido por la esposa del presidente del país, Ilir Meta, que habría conseguido entre un 6,5 y un 9,5 % de votos.

Según el comisario estatal de las elecciones, Ilirjan Celibashi, los resultados definitivos tardarán unas 48 horas y ha hecho un llamamiento a los partidos para que guarden la calma y nadie se proclame ganador mientras dura el recuento, un proceso muy problemático en el pasado porque lo realizan representantes de los partidos, lo que lleva a acusaciones cruzadas de manipulación.

Aún así, la líder del LSI, Monika Kryemadhi, ya ha reclamado la victoria para la coalición opositora -aunque su partido no se presentaba como parte de “Alianza por el Cambio” y aseguró que ésta tiene entre 85 y 90 escaños de un total de 140 que forman el Parlamento.

Con estos datos tan ajustados, los analistas prevén que tanto los socialistas como el PD reclamen la victoria, algo que de por sí suele ocurrir en Albania, y se teme que esto aumente la tensión que se ha ido generando durante la campaña electoral.

De confirmarse estos resultados, Rama sería el primero en gobernar durante tres legislaturas consecutivas en Albania desde la caída del comunismo.

Según las proyecciones, los socialistas tendrían entre 67 y 71 escaños, dándoles este último la mayoría absoluta, mientras la coalición opositora obtendría entre 61 y 65 escaños y el LSI tendría de 6 a 8 diputados.

Según datos preliminares de la Comisión Central Electoral (KQZ) la participación fue de alrededor del 45 % hasta las 18.00 hora local (16.00 GMT), aunque esta información se basa sólo en menos de la mitad de los colegios electorales abiertos hoy, por lo que el dato final podría diferir.

A pesar de la pandemia, los analistas creen que la participación no ha caído especialmente porque se trata de las primeras elecciones en las que se puede votar tanto a los partidos como a los candidatos y a que no se han celebrado en pleno verano como en otras ocasiones, cuando mucha gente no podía acudir a votar por estar de vacaciones.

La jornada transcurrió prácticamente sin incidentes, algo que no se daba por hecho tras las tensiones y actos violentos que han dejado un muerto en los últimos días.

La Policía detuvo hoy a varias personas por fotografiar su papeleta, considerado un delito en Albania porque puede incitar a la compraventa de votos, y representantes de una ONG de derechos humanos observaron casos en los que el patriarca intentaba dictar el voto de toda su familia, especialmente en zonas periféricas, así como intentos de votar doble.

En un incidente aislado y sin aparente relación con las elecciones, un hombre bajo los efectos de las drogas irrumpió con un coche alquilado en la céntrica plaza peatonal “Skenderbej” de Tirana, según informó la Policía, donde puso en peligro la vida de decenas de ciudadanos que paseaban o acudían a vacunarse contra la covid y que realizó maniobras peligrosas hasta que un viandante lo paró al darle una patada de un salto por la ventanilla abierta del vehículo.

