El socialismo, como ejercicio de poder hacia el pueblo

Hay que democratizar a las repúblicas para evitar el clientelismo y lograr los objetivos administrativos de cada nación. De esta manera no se fragmenta el Estado y, funciona como tal el ejecutivo. La fragmentación de recursos pone en peligro la eficiencia de un Congreso o una Asamblea Nacional, donde se asocian los capitales para traer bienes materiales a grupos individuales que perturban el curso de la acción de gobierno.

El clientelismo, implica una apertura de las estructuras administrativas del gobierno a decisiones particulares.

Así que, debemos dejar de lado al simbolismo y lograr que la democracia llegue a la vida pública y, tengamos oportunidad de dejar atrás a las utopías y el mundo imaginario que nos rodea. Tenemos que adoptar la identidad colectiva y permitirles a los ciudadanos que funcionen en acciones conjuntas y, de esta manera ir sustituyendo el protagonismo que se le había dado en antaño los movimientos populares y dejaron desde sus raíces que un género se levantara para quebrantar la unidad de las naciones.

Es menester agilizar agendas diversas para hacer cumplir las propuestas dadas en cabildos y asambleas del pueblo. América Latina debe despertar y evitar el autoritarismo, que, tiene su secuencia desde Alberto Fujimori en Perú hasta llegar a Venezuela. Donde no hay, ni ha existido una respuesta opositora porque todos provienen desde una sola raíz, un desprendimiento del socialismo llamado progresismo.

Los evangélicos nos darán grandes sorpresas en este año 2020, lograron en el caso de Venezuela acumular tierras en zonas de protección para levantar sus asambleas y lograron engañar a los comunistas y estas tierras la convertirán en diplomáticas. En mi urbanización hay como cinco asambleas evangélicas alineadas al eje vial de los aviones que necesitan aterrizar en el aeropuerto local y, pensar que el presidente Nicolás Maduro les ofreció un presupuesto para arreglar sus locales, comprarles tambores, panderetas y guitarras como sí fuese un culto vudú. Que no vengan lamentaciones, como es el caso iraní. Van a surgir, serán el primer partido de la oposición, por su incursión en la política.

A partir de este momento, la realidad, además de ser perceptiva pasará a ser histórica. Ya no tendremos las figuras bien delimitadas de Dante. En el cual, todo se reajusta en el más allá y, ella debe ser leída y comprendida de acuerdo con leyes que evolucionan con lentitud. Y, en ese más allá nos toparemos con Donald Trump junto a sus amigos, los israelíes, el pueblo de Jehová.

La izquierda esta cegada por su radicalismo y su fea manera de gobernar en este tiempo. Todos nuestros profesores en la universidad fueron izquierdistas, algunos hoy, derechistas. Alfredo Pérez Esquivel, Mario Vargas Llosa, Juan Nuño, Federico Riu, Ellis Mercado, Filinto Durán, Ludovico Silva son una gama que nos dieron clase en Carabobo durante el sarampión fidelista, pero, muchos son burgueses y apoltronados docentes de investigación social en este día. Así que están engañados y sometidos por la religión y después que ejercieron sus funciones docentes, se dedican a leer sobre religión.

Con el eclipse de lo divino que se presagia en el poema de Dante, comienza a afirmarse de una manera positiva y paulatina un nuevo orden, y así la segunda mitad del Mimesis reconstruye con minuciosidad el auge del historicismo, una modalidad de diversas perspectivas, dinámica y holística de representar la historia y la realidad.

Todos estos temas indudablemente impactan sobre el modelo clásico de división de poderes. En este sentido, es apropiado volver a citar las palabras de O’Donnell acerca de como esta emergiendo un nuevo tipo de democracia que implementa mecanismos adicionales de control y vigilancia sobre las autoridades públicas.

El caso iraní, no es una excepción, los errores de la izquierda se pagan caro porque quienes lo dirigen son neófitos en el poder, sean civiles o militares, debido a que se olvidan de Javeh.

El presidente Nicolás Maduro Moros a través de los alcaldes y gobernadores chavistas les entrego a los pentecostales el poder territorial de algunas zonas estratégicas por estar cerca de bombas de gasolinas, puentes, cuarteles y aeropuertos Un alto líder protestante me indico en una oportunidad que no tendría cargos en la congregación porque siempre le trabaje al gobierno desde 1972, olvidaba que soy docente y luego de jubilado, le trabaje a las Misiones porque siempre me gusto laborar.

Las normas y leyes que implican poder y resguardo público deben respetarse y debe evitarse todo escándalo público, porque hay un rol que cumplir y los recursos económicos no deben tener mal uso, debemos desarrollar una cultura política y como tal debemos aceptarla, tenemos una democracia socialista desde 1958, la implanto Rómulo Betancourt en su prisma político, hoy, todos se reúnen en un solo bloque como partidos y el diputado Henry Ramos Allup engañó al pueblo al convidarlo a no votar. En esto, se debe estar claro.

LINK ORIGINAL: Aporrea

