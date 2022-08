El sistema judicial se fue de vacaciones y la injusticia se quedó. Barómetro retorna

Entornointeligente.com /

El sistema judicial en nuestro país se fue de vacaciones, la injusticia se queda. Por resolución dictada en Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) todos los tribunales civiles se acogieron a unas merecidas vacaciones (para algunos) en el lapso 15 de agosto al 15 de septiembre 2022.Todo el personal que labora allí, la nómina de obrero, administrativo, alguaciles, secretarios y jueces, a excepción de los que laboran en el sistema penal para la calle

La injusticia se queda plasmada, incólume en los estrados de muchos y comprobables tribunales preñados de corruptos funcionarios, actores materiales de conculcación de derechos humanos, la Constitución de la República, regionales y demás normas objetivas y adjetivas del derecho positivo vigente en nuestro país.

El ejercio y posología que se ejecuta en estas instancias es un axioma probado. Con solo ver la cara y vestimenta de los pacientes, evaluamos per cápita cada asunto, por allí van los tiros certeros. La injusticia y corrupción antedata se inicia con el matraqueo de algunos funcionarios gestores que levanta el acta, acomoda los hechos, favorables para el que moja la mano

Camino procesal delictual, falsear en muchos casos la verdad. Antes de la audiencia de presentación mueven la ficha el alguacil, el polizonte ejerciendo ilegítima una profesión dada solo para los abogados. El retardo procesal, derecho a ser oído, juzgado en libertad, aplicación de la doctrina Indubio pro reo, oportuna respuesta

El modus operandi, la práctica y vanguardia que se mueve bello en estos estrados es calificada de alarmante en demasía y proba conducta delictual de muchos, óigase, léase, muuuuuchos de

Para nadie es un secreto sumario, los aportes que nos lee la estadística objetivada, valiente, digna, imparcial, concluye que, de cada 10 presos en una cárcel, ocho no poseen dinero ni padrinos, por ello no han recibido beneficios, medidas cautelares, etc, y continúan presos. La tímida actuación y débil formación de la defensa pública, sumisos al sentenciador, que lo que van es oír y no debate, convidados de piedra

Se queda la injusticia , confirmamos y probamos en auto, nos han llegado caso, situaciones, denuncia de familiares de imputados, encausados, reos la exigencia, tablas, canon de cobros de los juristas y funcionarios de penales de la cuarta (San Felipe), Tocaron (Aragua), Fenix-Uribana (Lara), cárcel nacional (Tocuyito- Carabobo), por expedir certificación de redenciones, oficios, actividades que cumple el preso (a) le exigen 100 dólares y hasta operación colchón opera

La injusticia se queda, la justicia teñida de negro viva, observamos las largas colas a diario de familiares, esposas, concubinas en las afueras de tribunales penales, sus rostros con sol y agua, niños, pasando hambre esperando una buena noticia, sentencia.

Aquí también evidenciamos la corrupción, inmoralidad, carencia de ética, honestidad y responsabilidad de cantidad de abogados (as) que cobran sin trabajar, mienten de manera ardid, apócrifos, actúan de mala fe, engañan al familiar, lo roban

Innumerables asuntos que nos han colocado a instancia de nuestro movimiento social, Tribunal del Pueblo en Busca de Justicia (TPEBJ), capítulo Lara-Yaracuy-Carabobo, el cual me digna de ser el juez, nombrado en una masiva asamblea, realizada en Inces centro el día 17 de septiembre 2018 (acta) y declaración de principios

La injusticia se queda . Una vez realizada asamblea de familiares de presos, el día 30 de noviembre del pasado 2018, previo análisis, llegamos a conclusiones materiales, estructuramos estadísticas (en resguardo), interpusimos escritos motivados con aporte de soluciones. Lean fechas y Personalidas que nos recibir los oficios.08-10-19, al presidente del circuito judicial penal-Lara, Gobernadora, Carmen Meléndez, Fiscal superior, Diputado, Yanny Agüero, presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara, Defensa pública, Juez segunda de Ejecución

Fíjense , lean a la fecha de hoy solo nos atendió, recibió en su despacho nos escuchó los planteamientos concretos que expusimos, fue la Doctora Amelia Jiménez, titular del ut supra tribunal, digna juez, que aprecio la exégesis de la justicia, la cual agradecemos públicamente en nombre de la justicia verdadera.

Monómeros volvió a su estado natural. Una vez juramentado el camarada Gustavo Petro presidente constitucional de la República de Colombia, la patria que liberó nuestro padre, Simón Bolívar, sobrevinieron tres (3) grandes acontecimientos para la historia contemporánea. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se reanudaron, se aperturó la zona fronteriza, se nos devolvió a monómero robada por la derecha venezolana que representa el delincuente, Juan Guaido y su mesa de la desunidad.

Sostengo en autos que el pueblo sufragante por Petro no se equivocó y por ello debe cumplirse la oferta electoral, estaremos en vigilia. Nuevamente embajadas y consulados, la recuperación del transporte, el comercio por los puentes Santander y José Antonio Páez en Arauca, cerrados desde hace siete años.

Nuestra empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A, con sede en Barranquilla desde 1967, filial de Pequiven (Industria Petroquímica de Venezuela), que desde 2019 estaba robada, por el grupo Guaido, incluyendo al expresidente colombiano, Iván Duque

Este activo venezolano es de suma importancia para Colombia, porque produce el 40% de la urea y el fertilizante que requieren los productores agrícolas, y el 70% de los insumos que necesitan los caficultores colombianos.

El vecino país se ha convertido en una potencia agropecuaria en Latinoamérica. Esta industria, además produce 600 empleos directos para Barranquilla, 1000 indirectos para el resto del país y exporta insumos a 50 países del mundo.

Para 2019 bajo el control del chavismo, esta empresa experimentaba una fuerte contracción económica que, presuntamente, empeoró bajo la administración de la junta directiva ad hoc encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea, presidente de Monómeros y Diana Bracho, presidenta ad hoc de Pequiven. Ambos funcionarios han sido el centro de las críticas y señalamientos

La Fiscalía de Colombia investiga la comisión de los delitos de hurto, corrupción privada, administración desleal; lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, a la gerencia actual de Monómeros.

Por su parte, se me antoja exponer que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela ha generado un debilitamiento para la oposición venezolana y mayores divisiones . exacerbado es una especie de revanchismo entre ellos. Se acusan de corrupción unos con otros, pero todavía no presentan información clara.

Estadística poblacional actualmente hay 3.5 millones de colombianos que viven en nuestra patria y hay 2.4 millones de venezolanos que hacen vida en el vecino país, además hay aproximadamente rmillones de personas en la zona de frontera moviéndose constantemente entre un país y otro. Lo que buscarían los gobiernos es que esas personas tengan mejor condición de vida y puedan estar mejor en materia de acceso a servicios, como el de los trámites de pasaporte.

Se nos terminó el material, por hoy. Nos leeremos en la próxima, Dios nos ayudará. Con la verdad no temo ni ofendo

