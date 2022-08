El simple truco de un neurólogo para evitar pérdidas de memoria: leer novelas de ficción

Entornointeligente.com /

Durante toda nuestra vida, es completamente normal experimentar ciertos lapsos de memoria . A partir de cierta edad, no obstante, pueden volverse más frecuentes, lo que a su vez puede hacernos temer que se trate de un primer signo de demencia.

La buena noticia, no obstante, es que con la metodología adecuada muchos de estos lapsos son prevenibles . Incluso en los casos de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, la evidencia disponible sugiere que existen métodos para ralentizar notablemente la progresión del trastorno.

La utilidad de leer ficción Precisamente en esto se basa el reputado neurocientífico Richard Restak, antiguo presidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría, cuando en su último libro The Complete Guide to Memory: The Science of Strenghtening Your Mind ofrece algunas claves sobre cómo se producen los lapsos de memoria y sobre cómo evitar un buen número de ellos.

