EL SILENCIO DE LOS MERCENARIOS

Mi palabra

“A veces, el silencio es la peor mentira”

Miguel de Unamuno

Por: Narciso Torrealba

Juegan al escondido, o andan espantados los altisonantes voceros del imperialismo, porque después de las elecciones de los Estados Unidos, parecen haber tocado un cable de alto voltaje al quedar petrificado en un profundo silencio, como si estuvieran haciendo un análisis de consciencia, pero se sabe, que no existe la reflexión en estos tarifados, y por eso terminan vagando en un mar de incertidumbre, que los lleva a encubrir su misma manera de pensar, a pesar de no sufrir de ninguna censura previa, y menos ser callados por los mismos medios, que los utilizan de títeres en su labor de mercenarios para divulgar mentiras muy bien preparadas; pero al surgir la verdad de la propia realidad, se detienen, y por más silencio, nunca logran esconder el motivo que los desenmascara, hasta acusarlos como unos verdaderos farsantes.

¿Qué se hizo Almagro y compañía? Este auténtico desvergonzado ha pretendido hacer de Bolivia y Venezuela, el medio para presentarse, como uno de los defensores de la libertad y la democracia, cuando sabemos que son azuzados como verdaderos perros de presa por el imperialismo, y para esto han puesto en su equipaje de ataque el todo poderoso arsenal mediático; una verdadera red, que después de lanzarla varias veces consiguen arrastrar a todo aquel, que no se encuentra preparado para evadirla, haciendo de la seleccionada cosecha los mecanismos necesarios para seguir enturbiando los medios, y así evitar la verdadera lucha por ver libres a los pueblos del acoso imperialista.

Pasadas las elecciones de EUA, ha quedado desarmado el mamotreto utilizado últimamente para seguir engañando a los pueblos: la supuesta elecciones libres en dicho país, en el cual se han venido afincando para atacar las decisiones de pueblos soberanos, como son Venezuela y Bolivia, constantemente amenazados y puestos en la mira de cuanto gobierno llega a la Casa Blanca, representando lo más comprometido con los grandes monopolios bajo la atenta dirección del gran capital, que no es otra cosa: el imperialismo; así, lo disfracen con cuanta argumento se les ocurre y sigan apareciendo arrastrados a sus pies.

Es tanto el servilismo, que, agotado el repertorio utilizado, y desvelado nuevamente el anacronismo en el proceso electoral estadounidense, el cual ha dejado una peligrosa espera por los resultados, ahora empiezan aparecer acusaciones propias de juegos infantiles, que ni ellos mismos se las creen, pero de algo tienen que agarrarse para seguir enrareciendo el clima de anarquía en una sociedad, como la estadounidense, donde se producen los hechos más inverosímiles, pero al momento vuelve la calma, como en una partida de ajedrez. La última noticia parece emitida por una retirada y experimentada “lectora” de las cartas, al presentarse el otro abogado del diablo Trump, Rudy Giuliani, culpando al gobierno de Maduro, como uno de los causantes de la derrota; acusación para reír en medio de los grandes males creados por ellos mismos con su bloqueo criminal.

Por los momentos, tenemos que recordarle a todo aquel, que sigue creyendo en las falsedades y mentiras del aparato mediático del imperialismo: este desesperado abogado de Trump, el ex alcalde de New york, Rudy Giuliani, quien ahora se revuelca en el mismo charco de las vagabunderías de su jefe, se asemeja a otro jurista: Michael Cohen, el mismo que se encuentra tras las rejas al ser atrapado por la trampa diabólica de la justicia estadounidense, a pesar de haber sido un incondicional defensor del que a los pocos meses fue elegido Presidente de los Estados Unidos; era el encargado de solucionarle los problemas de manera inmediata; tan es así, que hizo todos los movimientos para pagar, a escaso un mes de las elecciones presidenciales, los «servicios» sexuales de dos actrices porno a su patrón, silenciando por momentos un escándalo, que lógicamente lo iba a perjudicar.

Los hechos se repiten y en todos está presente el gran poder del dinero; por eso el que se acostumbra andar a los pies de los amos, no les importa hacer el papel de ridículo, porque nunca está en su mente echar marcha atrás, mientras estén presentes los dólares. Lo de Almagro y compañía, solamente es superado en nuestra América por el whitedog, quien en estos momentos no encuentra baraja para poner en la mesa; pero tan falso, que, en las primeras de cambio, apenas salieron los primeros resultados se pasó para la otra acera, dejando bien claro, que busca agarrarse de quien lo pueda salvar de una prisión anunciada, y no es raro verlo buscando acomodo en un nuevo gobierno, si, es que al final se concreta.

