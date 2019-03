El showrunner de Los Simpson recibe a Disney con una notable imagen

Entornointeligente.com / Luego de meses de negociaciones y trámites, este miércoles por fin se concretó el acuerdo entre Disney y 21st Century Fox, que pasará a las manos de la Casa de Mickey Mouse decenas de propiedades importantes.

Entre las nuevas franquicias que ahora están bajo el dominio de Disney se encuentran Los Simpson , la longeva serie animada que en más de una oportunidad se ha burlado de la compañía del ratón.

En ese sentido, este hito de la industria no podía quedar fuera de las bromas de la serie, por lo que el showrunner de Los Simpson, Al Jean, compartió una imagen de bienvenida a Disney tras la fusión con Fox.

A través de su cuenta de Twitter, Jean publicó una ilustración que muestra a Homero Simpson ahorcando a Mickey Mouse frente a un alegre Bart. Todo bajo la frase “¡Bienvenido a la familia, hombre!”.

. @TheSimpsons Thank you Fox and welcome Disney! pic.twitter.com/01uPrPsf7r

— Al Jean (@AlJean) March 19, 2019

La imagen previamente había sido compartida por otro productor ejecutivo de la serie, James L. Brooks, cuando se anunció por primera vez el acuerdo entre ambas compañías, y evidentemente fue dibujada por el creador de Los Simpsons, Matt Groenig.

Y, aunque ahora el destino de los habitantes de Springfield está en manos de Mickey, por lo menos la ilustración le da a Homero una pequeña venganza por la golpiza recibida en las vacaciones familiares.

Actualmente los planes de Disney para Los Simpson no han sido revelados, pero consideren que la serie ya fue renovada para dos temporadas más.

