El Sevilla estrecha el cerco por un ‘9’

Entornointeligente.com /

E l Sevilla será uno de los grandes animadores de la recta final del mercado en LaLiga . Los nervionenses, espoleados por una crisis de imagen y resultados en el arranque de temporada (un punto en tres partidos) andan volcados en la búsqueda de un delantero . «No sé que pasará. Mientras el mercado esté abierto, siempre hay posibilidades. Estamos viendo que en los últimos aáos la última semana suele ser tumultuosa . Estamos trabajando para estar preparados para todo, para cualquier posibilidad», decía Monchi a DAZN en la previa del último partido ante el Almería .

El Sevilla busca delantero y son varios los nombres que maneja la dirección deportiva. Incluso han aparecido las primeras ofertas . Por un lado, Lucas Boyé , muy del perfil Lopetegui , con una oferta de 10 millones más 3 en variables , alejada de los 20 que solicita el Elche . El jugador está en el escaparate y todos los clubes apuran en esta recta final del mercado. A priori es la opción más viable.

También desde Almería aseguran que el Sevilla habría presentado una oferta por Sadiq: 15 fijos más tres en variables. Por esa cantidad, con el mercado encarando su recta final, y el interés de otros clubes como la Real Sociedad , el nigeriano no saldrá. El Almería pide 20 millones más variables . Y otro candidato es Raúl de Tomás . El jugador del Espanyol no entraba en las quinielas hace un mes porque el Sevilla busca un perfil diferente , más dinámico y capaz de jugar tanto de ‘9’ como en banda. De momento no han llegado ofertas por el delantero, pero ahora también se contemplaría la opción de la cesión debido a que quedan menos de cuatro días para que se cierre esta ventana de fichajes.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com