El Sevilla espera hoy a Tanguy Nianzou tras ultimar su fichaje con el Bayern

E l Sevilla ha llegado a un principio de acuerdo con el Bayern de Munich por el fichaje del central francés Tanguy Nianzou , de 20 aáos de edad. Según seáala en sus redes sociales el periodista Fabrizio Romano , que avanzó anoche el interés de los nervionenses en el futbolista, la contratación se ha apalabrado por 20 millones de euros, a expensas de las pruebas médicas y cerrar los últimos flecos de la operación, y el conjunto alemán se reserva una opción de recompra.

El contrato de Tanguy Nianzou con el Sevilla , como adelantó MARCA , será de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, y se espera que el futbolista aterrice en las próximas horas en la capital hispalense (previsiblemente esta misma noche) para someterse al habitual reconocimiento médico antes de estampar su firma como nuevo jugador del nervionense. El central de origen costamarfileáo se convertirá así en la cuarta incorporación para la plantilla de Lopetegui de cara al nuevo curso tras Marcao , Isco y Telles .

Internacional sub 20 por Francia Nianzou , valorado por la web especializada transfermarkt.com en nueve millones de euros, llegó al Bayern el verano de 2020 procedente del PSG , club con el que debutó en la élite. En estos dos aáos en Alemania ha participado en 28 partidos oficiales en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Tanguy ha sido internacional por Francia en todas las categorías inferiores desde sub 16 hasta sub 20 y llegará a Nervión para cubrir la marcha de Koundé al Barcelona , completando la zaga con Marcao, Rekik y Gudelj.

