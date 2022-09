El Sevilla entrega los XIII Premios de Periodismo José Antonio Blázquez

Entornointeligente.com /

E l Sevilla ha celebrado este mediodía la XIII edición de los premios periodísticos José Antonio Blázquez y el X premio de Fotoperiodismo Manuel Ruesga que el club entrega a profesionales destacados de los medios de comunicación. Unos premios que han tenido también dos momentos muy emotivos : el recuerdo al periodista de Canal Sur , Santiago Roldán, fallecido el pasado mes de mayo a los 56 aáos de edad; y el premio especial a Javier Mérida , periodista sevillano de dilatada trayectoria que se vio obligado a dejar la profesión al serle diagnosticada la enfermedad de ELA , una afección contra la que el club está especialmente sensibilizado.

José Castro, presidente del Sevilla , reafirmaba el compromiso del club «con la comunicación, los medios y sus profesionales . Son un elemento importantísimo en el mundo del fútbol, y su crítica , imprescindible en los momentos buenos y en los malos para revertir el panorama». El mandatario destacaba «la crítica de alto nivel de una prensa local que con, su análisis, en las buenas y en las malas, nos impulsan en dar lo mejor de nosotros mismos. Somos los primeros en saber cuando las cosas no andan bien. Es obvio que no hemos arrancado bien y cualquier opinión externa, como la de los medios, siempre suma. Os doy las gracias y que no quepa duda que le daremos la vuelta a este mal arranque impulsados por la crítica nuestra, de la afición y también vuestra, de los medios de comunicación».

Con el primer premio ha sido distinguido Samuel Marsden , periodista británico y corresponsal de ESPN en Espaáa , y Juan Antonio Solís , periodista de Diario de Sevilla . El X Premio de Fotoperiodismo Manuel Ruesga fue para Joaquín Corchero .

