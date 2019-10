Entornointeligente.com /

En América Latina continúa creciendo el número de comercios que aceptan criptomonedas. Una muestra de esto es el anuncio que hizo XPay este 8 de octubre, que refleja que ya son 100 los comercios de Colombia y Venezuela que han adoptado la pasarela de pagos con criptoactivos impulsada por Panda Group. Por: Cripto Noticias A través de una publicación en Medium, Anna Lezama (COO), directora de operaciones de XPay, destacó las ciudades en las cuales el interés por las criptomonedas se siente más marcado. Tal es el caso de Bogotá, Medellín y Cúcuta en Colombia, así como las ciudades venezolanas, Mérida y la capital Caracas, donde se concentra el mayor volumen de comercios que cuentan con las opciones de pago XPay. Lezama también mencionó otras ciudades colombianas en las que se puede encontrar comercios que ya adoptaron el servicio de pago XPay, como Bucaramanga, Barrancabermeja, Pamplona, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. Del lado venezolano, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, y más allá en el estado Bolívar y el estado Nueva Esparta. The post El servicio de pago con criptomonedas se extiende por Colombia y Venezuela appeared first on LaPatilla.com.

