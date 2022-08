El Señor de los Anillos: Peter Jackson quiso olvidar todo su trabajo en las películas

Entornointeligente.com /

«Cuando hicimos las películas de El Señor de los Anillos , siempre sentí que era la persona desafortunada que nunca llegó a ver una película inesperada», dice Jackson. «Para cuando hubo proyección, estuve inmerso en ella durante cinco o seis años. Fue una gran pérdida para mí no poder verlos como todos los demás. De hecho, consideré seriamente ir a un tipo de hipnoterapia para que me hipnotizara y me hiciera olvidar las películas y el trabajo que había hecho durante los últimos seis o siete años para poder sentarme y disfrutarlas. No lo seguí, pero hablé con [el mentalista británico] Derren Brown sobre eso y pensó que podía hacerlo».

Informate más Peter Jackson revela que Amazon lo «ghosteó» con la serie de El Señor de los Anillos Jackson agregó que ahora podrá disfrutar de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder de Amazon Prime Video sin ninguna hipnoterapia y está ansioso por verlo por esa misma razón ( Jackson señaló que Amazon Studios le pidió que participara en el nuevo programa y que le iban a mandar guiones, pero nunca lo hicieron ).

La trilogía de Jackson recaudó casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo y ganó 10 premios de la Academia. Jackson es un contendiente de premios una vez más esta temporada por su aclamado documental de The Beatles Get Back , que fue nominado a cinco premios Emmy.

El Señor de los Anillos, la serie de Amazon Prime Video El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder sigue la forja de los anillos de poder originales durante la Segunda Edad que permitieron al Señor Oscuro Sauron esparcir el mal por la Tierra Media. Está ambientado miles de años antes de los eventos de la trilogía de Jackson.

El Señor de los Anillos_ Los Anillos de Poder – Avance _ Prime Video.mp4 El programa se estrena en Amazon Prime Video el 2 de septiembre.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com