El sentido mensaje que le dedicó Aisha Stambouli a su exesposo Alberto Kauam «No te has ido y no te irás»

La actriz recordó a el padre de su retoño causando conmoción entre sus seguidores A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz y cantante venezolana Aisha Stambouli recordó al fallecido Alberto Kauam, quién fue su esposo y además, el padre de su único hijo. Cabe recordar que Alberto se quitó la vida presuntamente por problemas económicos, a pesar de esto, la protagonista de la serie juvenil Qué Clase de Amor ocasionalmente lo recuerda en sus redes sociales.

VER TAMBIÉN = Karina y Aisha Stambouli informan que fueron víctimas de hackeo en Facebook

En esta ocasión, la venezolana escribió un extenso mensaje dedicado a él con el que dejó en evidencia que, sin importar el tiempo, el amor hacia el productor seguirá siendo el mismo.

« Te fuiste muy pronto, sin embargo no te has ido y no te irás jamás porque tu presencia en nuestras vidas es indefinible»

«Nos abres los caminos y nos demuestras día tras día que el verdadero amor nunca muere…»

«Y es que al final, nada de lo que tenemos es nuestro, nada, todo es prestado y lo más importante es ser agradecidos.»

Ante esto, sus seguidores le dejaron comentarios de apoyo y fuerzas para continuar adelante junto a su hijo.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

