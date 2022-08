El sentido mensaje del hijo no reconocido del Puma Rodríguez a Lila Morillo

Entornointeligente.com /

Este 14 de agosto, Lila Morillo está cumpliendo 82 años. La cantante venezolana está «mejor que nunca» según lo han expresado sus hijas Liliana y Lilibeth en diferentes ocasiones en las que se ha cuestionado la salud de la famosa artista. En una reciente entrevista con Luis Olavarrieta, ella misma ha hablado de su relación con su exesposo.

«Cuando terminé de escribir la historia de Lila (mi libro), sí iba a hacer un escándalo. Me gusta el perdón, yo perdono. He perdonado. Sigo perdonando. Y quién soy yo para no perdonar. Hablo mucho con mis hijas y todavía las aconsejo. Y estoy segura de que ellas han perdonado (a su padre). Soy feliz, vivo en paz, duermo tranquila porque en Lila hay perdón y lo he demostrado. Y en mis hijas también está el perdón» expresó Lila Morillo .

Noticias Relacionadas Este domingo 14, su hija Lilibeth subió un video con su madre y escribió: «Señores… estamos de PRE CUMPLE!!!!…. Falta poco para el celebrar el nacimiento de una Estrella, una Diva, una Reina, una Maracucha Dorada, un ejemplo, una escuela, un Patrimonio… MI MAMÁ!!!!!!!». Lila , orgullosa de su hija, respondió: «De VERDAD? Fue una BONITA SORPRESA. No sabía a Donde me llevaban !Siempre Me GUSTÓ LA COLONIA TOVAR! GRACIAS! LILIBETH!! Hija! Pedacito DE CIELO!! Lo PASAMOS MUY BIEN!». La Colonia Tovar es una ciudad venezolana, capital del municipio Tovar, en el estado Aragua.

Fuente: Instagram @elpumajunior Liliana Rodríguez, su otra hija fruto de su relación con José Luis ‘el Puma’ Rodríguez , no pudo estar presente pero también les dejó un mensaje a su madre y hermana: «AHHHHHHHHHHH MUERO DE GANAS POR ESTAR AHIIIIIIII CON USTEDES!!!!!! Siiiiiiiiiii mañana es el gran día un abrazo a los Primos queridos!….. que rico la colonia tovarrrrrr».

Fuente: Instagram @elpumajunior Pero el que más llamó la atención es José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma Junior . «Este dia es muy especial Para mi Parque celebramos un ano mas de vida de la Matriarca de la Familia LILA MORILLO» comenzó diciendo. Y continuó: «Es amada por todos no hay alguien en la Familia que no la ame desde El morillito mas Chiquito hasta El mas grande CLAUDIO es una Familia grande donde reina El amor y la union donde come uno comemos todos eso nos enseno LILA a crecer que cada cosa que hacemos hacerla bien consumers con disiplina es muy recta muy generala».

Al parecer, su relación es bien estrecha ya que asegura que «nos da cionsejos nos alienta cuando nos deprimimos ella es nuestra guia espiritual nuestra LIDER llena de sabiduria de gozo del espiritu santo sanadora con ella siempre hay solucion.no hay tribulacion.que no derrotemos .Tiene un espiritu sabio y muy antiguo Como El de Abuela ANA LILA es nuestra Luz y seguira brilliando radiantemente Parque El creador no se equivoca y nos la regalo Para que la amemos y celebremos sobre todo hoy 14 de agosto mi LEONA DIOS TE BENDIGA Y GUARDE SIEMPRE». Finalmente, firmó como «TU PUMITA JR «.

