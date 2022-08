El sentido mensaje de Daniella Navarro tras el fin de La Casa de los Famosos 2 «Aguanté balas pero también las di»

Entornointeligente.com /

La actriz se sinceró con sus seguidores y aceptó sus errores durante el reality No cabe duda que Daniella Navarro fue una de las participantes más polémicas en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, a tal punto de convertirse en una de las favoritas del público. Sin embargo, es probable que gracias a las disputas que provocó durante las últimas semanas sólo quedó como quinta finalista.

Luego de que se diera a conocer la ganadora definitiva, quién resultó siendo Ivonne Montero, la venezolana se pronunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje sobre esta etapa tan significativa.

«Ayer culminó un proyecto inolvidable, me deja grandes recuerdos, pero sobre todo muchos aprendizajes, gracias por quererme sin filtros , soy una mujer llena de imperfecciones pero no trato fingir ser lo contrario, reí, llore, me moleste ( de algunas no estoy nada orgullosa lo reconozco pero no ando dándome golpes de pecho como algunas, asumo mi cagad*.)» escribió la actriz en una publicación de Instagram.

«Y al final me atreví a decir, no puedo decir que me enamore, pero si les puedo decir que al final conocí un ser humano que durante 80 días no logre ver porque no me lo permití, me quedo con lo vivido» agregó, refiriéndose a Nacho Casano.

No obstante, también aprovechó para disculparse con aquellas personas a quiénes pudo haber lastimado con sus acciones en algún momento.

«Pido disculpas a quien ofendí con mis acciones o mejor dicho con mi manera de decir las cosas, estoy bien y estaré mejor, aguante balas pero también las di, esto me hizo una mujer más fuerte y vulnerable a la vez, no estoy batallando sola» señaló.

