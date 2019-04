El sensacional viaje a los 80 de Matute

Entornointeligente.com / La noche de este jueves el Plaza Condesa se convirtió en el campo de batalla de La Guerra de los 80's dirigida por la agrupación Matute, la cual recorrió los grandes hits que marcaron a toda una generación en la década de 1980. Minutos antes que empezara el concierto, alumnos de las Preparatorias Atari, Trapper Keeper y el Instituto Poison daban la bienvenida a todos los asistentes haciéndolos compañeros de batalla para unirse y vencer a los demás colegios; vestidos ad hoc a la época ochentera, representaban a los chicos fresas, a los gamers y a los rockeros recreando una de las mejores épocas. Poco después de las 21 horas, Matute salió a escena vislumbrando la ola de éxitos de los 80 con las que complacería a todos y cada uno de los asistentes a la gran batalla esa noche, temas como “Foot Loose”, “Take on me” y “Me colé en tu fiesta” calentaban apenas los motores. La espectacular producción especial para esta serie de conciertos, fue más allá del escenario convencional, Matute rompió los parámetros y atravesó todo el recinto de punta a punta por medio de una pasarela, más de 15 bailarines, 6 pantallas de lado de la Preparatoria Atari y 6 pantallas de lado de la Preparatoria Trapper Keeper, donde se proyectaban diferentes imágenes de programas de TV ochenteros, así como imágenes alusivas a cada tema. El primer duelo entre las preparatorias se dio con “Unskinny bop” original de Poison, donde Jorge D'Alessio invitó al público a cantar la parte del coro, y bajo la decisión de la maestra Godzilla también presente, le dio el primer punto a la preparatoria Trapper Keeper, poniendo un maravilloso ambiente y dejándose llevar por el espectáculo de la noche. La noche siguió con temas como “Power of love”, “Nothing's gonna stop us now” y con un performance donde fantasmas y Cazafantasmas salían al escenario, el tema “Ghotsbusters”. A lo largo de más de 45 temas presentados, los ánimos jamás decayeron, puesto que una a una, cada tema, e interpretación traían gratos recuerdos a los presentes que en su mayoría vivieron aquella época del Atari, Volver al Futuro y los inicios del Compact Disc. “Bazar” de Flans; “Yo no te pido la luna” de Daniela Romo; “No me puedes dejar así” de Luis Miguel, y “Noa Noa” de Juan Gabriel, fueron de los momentos memorables de la noche. A mitad del escenario, en medio del lugar, descendió un conjunto de percusiones que con versiones particulares la agrupación tocó temas como “Don't worry”, “Agüita amarilla” y “Venecia”, de Hombres G. El segundo duelo entre las preparatorias, con los ánimos al máximo, aplaudiendo y con los brazos en alto, coreaban “Radio Gaga” donde en esta ocasión, La Maestra Godzilla dio el punto ganador a Preparatoria Atari, poniendo aún más interesante el ambiente en el público. Matute no solamente demuestra ser una excelente banda de maravillosos músicos, va más allá; Matute es todo un espectáculo visual, tocando memorias, sensaciones y transportándonos a una época donde muchas de las canciones que escuchamos en la actualidad fueron éxito en los 80, recreándolas lo mejor posible para que personas que aún no nacían en esa época las hagan propias. “Celos”, “Será porqué te amo” y “Soldado del amor” llevaban el camino al final de la noche, un performance de “Thriller” con zombies haciendo parte de la coreografía de la canción, “Cruz de navajas”, “Las mil y una noches”, “Tu cárcel” y “Santa Lucía” llevaron el romanticismo y melancolía de la fiesta. “Muchas gracias por haber decidido de entre hacer varias cosas un jueves por la noche, caerle a ver a Matute y festejar 12 años con nosotros”, expresó Jorge D'Alessio, para así continuar con “Cuando calienta el sol” nombrando a instituto Poison ganador de la tercer batalla, pasando por “Cuéntame”, “Don Diablo”, “¿Qué te pasa?” y “Provócame” para finalmente nombrar a la preparatoria Atari ganadora de Las Batallas de los 80s interpretando “We are the champions” de Queen para así despedirse del escenario invitando a disfrutar nuevamente el show los días 11, 12 y 13 de abril en El Plaza. havh Imprimir LINK ORIGINAL: Cronica

