‘El Señor de los Anillos: Los anillos del poder’ bate el récord de audiencia de Amazon Prime

El estreno de dos episodios de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder atrajo a 25 millones de espectadores en todo el mundo en 24 horas, convirtiéndose en el mayor estreno de la historia de Prime Video, según ha informado Amazon en un comunicado de prensa. «Es de alguna manera apropiado que las historias de Tolkien -entre las más populares de todos los tiempos, y lo que muchos consideran el verdadero origen del género de la fantasía- nos hayan llevado a este orgulloso momento», dijo la jefa de Amazon Studios, Jennifer Salke.

La serie se jugaba mucho, con un presupuesto de 465 millones de dólares para la primera temporada y la fuerte competencia de la serie rival de HBO, House of Dragons. Esta última también se estrenó recientemente con los mayores índices de audiencia de la historia de HBO, con 9,986 millones de espectadores en sus plataformas lineales de HBO y de streaming HBO Max.

Amazon también tomó la inusual medida de retrasar las reseñas de Los anillos del poder durante 72 horas para filtrar a los trolls, informó Variety. La serie parece haber sido «bombardeada» en sitios como Rotten Tomatoes, donde recibió un 37 por ciento de calificación de los usuarios, pero un 84 por ciento de los críticos. La serie se ha enfrentado a trolling por su decisión de elegir a actores de color como elfos, enanos y otros personajes.

El estudio planea evaluar cada crítica para determinar si es legítima o creada por un bot o troll. Amazon introdujo esta práctica por primera vez cuando se estrenó la serie de béisbol A League of Their Own el 12 de agosto. Esa estrategia parece haber funcionado, ya que esta última obtuvo una calificación de 4,3 sobre 5 estrellas en Prime Video, en comparación con el 94 por ciento de la calificación de los críticos de Rotten Tomatoes (sin embargo, eso también coincide con la puntuación del 85 por ciento de la audiencia en RT).

ENLACE ORIGINAL: https://www.engadget.com/lord-of-the-rings-the-rings-of-power-was-amazon-primes-most-watched-debut-ever-075410830.html

