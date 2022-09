Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo El Senado, sin comedor y con un gasto de RD$50 millones en alimentos Septiembre 25, 2022 por J.C Haya sido en «tono irónico» o no, las declaraciones del senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, volvieron a colocar en contexto una realidad que desde el Senado de la República viven hace varios años. Ni los senadores, ni los cientos de empleados tienen un lugar establecido para comer, ante la ausencia de un comedor. No obstante, y en contraste con lo dicho por Antonio Marte, el Senado destina en su presupuesto anual unos 50 millones de pesos solo en alimentación.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com