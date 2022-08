El secreto de maquillaje de Tamara Falcó, una escapada a Sotogrande y fichajes de belleza

Entornointeligente.com /

Un domingo más queremos haceros un repaso a los imprescindibles de la semana en forma de productos, planes y mucho más relacionado con la belleza que realmente nos ha llamado la atención y que merece tener en cuenta.

El secreto de maquillaje de Tamara Falcó son sus polvos bronceadores, concretamente los Phyto-Touche Illusion D' Etè de Sisley ( 61,74 euros ) que garantizan un acabado muy natural y la piel brilla de manera intensa con un efecto bronceado realzado. Los ingredientes principales se componen de flores de Gardenia, malva y tilo. Reduce las arruga profundas y otras imperfecciones de la piel.

Phyto-Touche Illusion D' Etè de Sisley

PVP en Primor 61,74€ Una experiencia wellness en Sotogrande Si sois de los que buscan el balance, alimentar tu belleza tanto interior como exterior, no te puedes perder las numerosas opciones que ofrece SO/ Sotogrande, un resort de 5 estrellas con una oferta wellness permanente que nos ayudarán a desconectar del estrés y la rutina diaria y facilitará la conexión con nuestro interior .

Tienen múltiples talleres como de Yoga, de meditación,cocina consciente, Skin Care , Slow Fitness que ayudan a aprender a mejorar el estado de nuestra piel desde casa que maximizará nuestra belleza.

Pero es que además de su continua oferta de actividades, podemos disfrutar de su gran centro de bienestar que alberga este resort en su interior: SO/ SPA & HEALTH CLUB , que combina SO/ SPA (spa) y SO/ FIT (gimnasio), 2800m² destinados a la salud y felicidad.

SO Sotogrande Resort

PVP en Booking 532,00€ Fichajes beauty para el verano El Glow Oil de Camaleon Cosmetics es un aceite de tacto seco con efecto luminosidad calma la piel después de haber tomado el sol y gracias a los Betacarotenos presentes en su composición, precursores de la vitamina A, contribuye a prolongar y a proporcionar un mejor aspecto al bronceado. Con flores blancas como protagonistas en su perfume y rico en aceites vegetales (almendras, sésamo, argán y oliva) con múltiples propiedades, este aceite se convertirá en tu aliado perfecto para lucir el bronceado más bonito a la vez que cuidas tu piel. Merece mucho la pena y tiene un precio de 7,90 euros.

Camaleon Cosmetics – Glow Oil – Aceite Iluminador Cuerpo y Cabello – Rápida Absorción – Partículas Doradas – Vegano – 1 Unidad – 30 ml

Hoy en Amazon por 7,90€ Hoy os tenemos que hablar de el icónico Match Stix de Fenty Beauty que vuelve con una renovada colección de contorno y brillo, además de nuevos tonos correctores, centrados en definir y realzar los mejores rasgos de cada persona. Ahora, todo el mundo puede disfrutar de la experiencia completa del contorno, así como de una colección actualizada de opciones complementarias para resaltar y corregir el color. La fórmula de la crema en polvo es muy ligera y fácil de difuminar, y se mantiene en su sitio sin que se formen pliegues ni grumos. El formato en barra, fácil de usar, es perfecto para una aplicación específica, en cualquier momento y en cualquier lugar, y ahora tiene un nuevo envase más sostenible y sin imanes. Su precio 24,99 euros.

Match Stix Correcting de Fenty Beauty

Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena 11 chaquetas ligeras que todavía pueden darnos mucho juego este invierno (y los que vendrán)

