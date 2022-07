El Salvador: aumentan denuncias de abuso de detenciones

Entornointeligente.com /

Los funcionarios de seguridad defienden los protocolos de actuación para realizar las capturas, dijo el director de Centros Penales, Osiris Luna.

San Salvador — El número de personas detenidas en medio de la vigencia del Régimen de Excepción en El Salvador continúa en aumento mientras sus familiares aseguran que han sido detenidos injustificadamente durante operativos policiales y buscan apoyo para que se haga justicia, porque afirman que los detenidos no tienen vínculos con las pandillas.

Manifestantes portando fotos y carteles protestaron el martes frente al edificio del Congreso, en San Salvador, para exigir la liberación de sus familiares que fueron detenidos durante el estado de emergencia aprobado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para frenar la violencia de las pandillas.

Paul Morroy, una de las personas que participó en una concentración frente a la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, dijo que solicitan que avancen las investigaciones de los casos.

«En ningún momento nosotros nos oponemos a la captura de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no así en la detención de salvadoreños inocentes», afirmó.

En junio, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos informó que investigaba 1.931 denuncias que incluyen casos de detenciones calificadas como «arbitrarias» y que tienen calificaciones jurídicas preliminares sujetas a confirmación, pero hasta hoy la entidad no ha presentado los resultados.

«Aquí no vamos a condenar inocentes , aquí vamos a ganarle la guerra a estructuras pandilleriles. Esos son los que van a guardar prisión. Ninguna persona que sea inocente, que no esté dentro de estos grupos pandilleriles va estar en prisión», indicó Luna.

0:00 0:01:35 0:00 Descargar 128 kbps | mp3 64 kbps | mp3 Pop-out player El gobierno salvadoreño informó que avanza en la construcción de una «Mega Cárcel» que espera esté lista en los próximos meses para confinar a los miembros de pandillas identificados por las autoridades judiciales como de «alta peligrosidad».

