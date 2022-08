El saludo que dejó «muda» a Susana Giménez en «Sonríe»: «¡Estábamos peleados!»

Entornointeligente.com /

Susana Giménez se convirtió en una de las protagonistas de la semana en Canal 10 . Luego de una entrevista realizada en Subrayado y emitida el viernes 12, en la que habló de su relación con Uruguay, el miércoles fue la invitada de Sonríe, te estamos grabando .

Rafa Cotelo, Iñaki Abadie y Noelia Etcheverry se trasladaron al Enjoy de Punta del Este para tener un mano a mano con la diva argentina, que se sometió a las secciones fijas del formato y que recibió un largo homenaje.

Y en el tributo en video, un saludo dejó a Susana Giménez de boca abierta: fue el de Carlos Perciavalle , con quien la conductora creía estar peleada.

MIRA TAMBIÉN Susana Giménez con El País: «No hay que permitirse sufrir por boludeces» En su mensaje a la argentina, el uruguayo manifestó su cariño a «la más divina, la más mona y por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio Sur».

Susana no disimuló su sorpresa, como se pudo ver en cámara, y apenas terminó el homenaje y luego de agradecerlo, preguntó a los conductores de Sonríe: «¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora? No puedo creer, estábamos peleados . Lo voy a llamar por teléfono, me voy a amigar».

Susana Giménez, sorprendida por Carlos Perciavalle. Foto: Captura de Canal 10 Los presentadores quisieron indagar en el motivo de la pelea, pero Su se mostró evasiva. «Él se pasó de rosca y yo me calenté y le dije: ‘Te vas a la… ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso, decir cosas feas?’ Y ahí me ofendí para siempre. Ahora que lo veo me dio mucha ternura, porque lo quise mucho, fuimos muy amigos, y él creyó mucho en mí. Me ofreció hacer La mujer del año , que me cambió la carrera».

Susana recordó entonces que ella hacía teatro de revista, aunque no era el formato que le gustaba, porque le era redituable económicamente. Entonces Perciavalle la convocó para hacer La mujer del año, y aunque ella no se dedicaba a cantar ni bailar, terminó por aceptar la propuesta, deslumbró a todos y estuvo tres años en cartel con la comedia musical. «Fue a un profesor y fue un éxito impresionante», repasó.

«Me dio mucha ternura lo que acabo de escuchar. Me quedé muda porque yo pensé que él también estaba enojado conmigo «, confesó Susana en la emisión de Sonríe , para sorpresa de todos.

MIRA TAMBIÉN Las cinco amistades increíbles de Carlos Perciavalle, de John Lennon a China Zorrilla «Me llamó por teléfono, estaba un poco exacerbada, y yo colgué el teléfono, porque a cierta edad, que te hagan planteos alguien que es tu amigo de toda la vida, que es como un hermano…», había contado Perciavalle hace muchos veranos, en la mesa de Mirtha Legrand, cuando China Zorrilla, también presente en el almuerzo, hizo referencia a la pelea.

«No estamos peleados, estamos distanciados», aclaró entonces Perciavalle en relación a un conflicto que tendría más de 20 años.

Según revelaron en Intrusos , el detonante entre la argentina y el uruguayo se dio en el año 2000, luego de que el artista hiciera bromas referidas al cuerpo de Susana Giménez. En concreto, ella habría enfurecido luego de que se enterara de que él, con humor, había hecho chistes sobre su figura, y entonces rompieron relaciones. ¿Las recompondrán?

