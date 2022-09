El Salto de la Pulga

Entornointeligente.com /

tidad de «tramposidades» cometidas por tantas personalidades altamente elogiadas, concluimos en que aquí pocos resistirán una auditoría moral. 2 El informe del caso Donald Guerrero ha generado tal pánico, que algunos afectados afirman «podría provocar una desestabilización del sistema y la instauración de un régimen de fuerza». ¡Ojojojó!

3 Porque uno de los acusados tenía Covid, reenviaron el juicio preliminar de la Operación Antipulpo ¡para el 10 de octubre! ¿Y por qué tan lejos, si el Covid cura en una semana? 4 Aunque el encuentro en la funeraria fue propiciado por Luis, no por Danilo, es absurdo creer «que fue para negociar la medida de coerción de Alexis». 5 Nuestros senadores estarán ocupados conociendo dos históricas propuestas: 1. Declarar el 1 de enero como Día de Oración. 2. Declarar un caballo de Higüey como Raza Nacional. 6 El almuerzo de Hipólito y Carolina con notables empresarios y políticos de Santiago fue a favor de la reelección de Luis, no de proyecto particular alguno. 7 Cuando se agarra mucha droga, es porque pasa mucha. Cuando se interceptan armas largas, es por lo mismo… ¿a manos de quién y para qué? 8 ¿A cuántos haitianos y chinos habrán convertido fraudulentamente en dominicanos los de la JCE de Barahona? 9 Un grupo de organizaciones pro-haitianas publicó una página para volver a hablar de «la cruel explotación a que el sector de la caña somete a los obreros». Ya jartan… ¡pero de eso es que viven! 10 Don Miguel Vargas llamó al Gobierno dominicano a «tomar acciones inmediatas ante la escalada de violencia e inestabilidad en Haití». ¿Qué sugiere usted, don Miguel? 11 Héctor Guzmán dijo que el PRD se aliará con quién le convenga para el 2024, pero Miguelito dice que el PRD tendrá candidaturas propias. ¡Pónganse de acuerdo! 12 Mientras Daniel Ortega golpea inmisericordemente a la Iglesia Católica de Nicaragua, el Papa Francisco lo trata suavemente pidiendo «un diálogo abierto y sincero». (¿)

13 La lista de artículos dominicanos que se exportan a México está encabezada por «Perros vivos». Explíqueme esa… 14 Atención don Mickey Ceara: póngale ojo a la encargada de Medio Ambiente en Jánico, amiga de otorgar permisos para el muy dañino corte de pinos. 15 El CONEP propuso aumento salarial acorde con la inflación y, como de costumbre, los sindicalistas pidieron el doble. 16 Vea «Las Felicitaciones de Freddy Ortiz», domingo 7:00am y 10:00pm; lunes 5:30am, en Amé, canal 47; también por Youtube, Spotify y www.freddyortiz.net

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com