El sabor de Ricardo Chaneton desde Hong Kong hasta Caracas

Entornointeligente.com /

lapatilla.com | Katerín García

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Se trata de Ricardo Chaneton, quien ha recopilado un sin fin de experiencias culinarias al rededor del mundo, las cuales están expuestas en su restaurante «Mono» en Hong Kong y este 23 de julio relató en Caracas.

El Venezolano indicó que en el 2019 comenzó el reto para llegar a los paladares asiáticos y ser aceptado, en un contexto de protestas, «Yo aposté por Hong Kong, porque le agarre mucho cariño, una ciudad que me recibió», dijo y explicó que su país, está representado en al menos cinco platos del menú del restaurante; lugar que fue reconocido luego de un gran trabajo, el cual comenzó con dar a conocer en ese nivel culinario la comida latina, acción que terminó posicionando una categoría en la guía Michelin y posteriormente una estrella, siento el primer restaurante latinoamericano en el continente asiático que está en dicha guía.

«Vamos a perfeccionar lo que tenemos, a hacerlo mejor todos los días, y convertirnos en el primer restaurante venezolano con una estrella Michelin en el mundo, estamos trabajando en ello, vamos a seguir siendo más sudamericanos todavía y vamos a tratar de seguir sembrando semillas para poner nuestra gastronomía más fuerte que los mexicanos y peruanos», manifestó Chaneton.

Percepción en dos caras: Venezuela en Hong Kong

La arepa en «Mono», es lo primero que servimos, cambiamos mucho los rellenos, ahorita, tenemos una especie de «Reina Pepiada»; es una ensalada de cangrejo real, con caviar ※ esa la llamo un poco «La Sifrina» porque el caviar no es barato -, pero la observación que veo es que al cliente le encanta. El amargo de una arepa quemada, es como una huella dactilar, esa arepa tiene un sabor único, si no está quemada, no tiene ese sabor a budare ※ curado -, no sabe igual; y eso, es lo que identifica una buena arepa.

Ricardo Chaneton ※ Caracas ※ Katerín García ※ lapatilla.com

En Hong Kong, es muy interesante porque ellos son unos especialistas del sabor, la cultura china, está basada en la comida. Verlos comiéndose una arepa y que entiendan que lo amargo de lo quemado es lo que da el toque, sin conocerla, eso dice ※ wow, qué nivel ※ y es muy bonito ver que mi comida se disfruta en los paladares locales, además de aprender sobre nuestra gastronomía, porque «Mono» es un lugar en donde se sirve la comida y se muestra el producto en bruto, por ejemplo cuando comes chocolate, tienes el cacao y compartimos el conocimiento, entonces es muy pedagógico.

Chaneton y su visión sobre la nueva Venezuela

Ya en otros temas, el chef insistió que el apoyo a las iniciativas en Venezuela, son importantes para el desarrollo de la gastronomía de mediano y alto nivel en la nación, «Pagando estamos ayudando al restaurante, a los campesinos, es una cadena», acotó. También reveló que existe un movimiento llamado «sabores aborígenes» que busca ayudar a los pemones a salir de la minería ilegal a través de la comercialización de los productos que la etnia siembra, viendo esto como una oportunidad de rescatar algunos valores ancestrales.

Sobre el movimiento gastronómico que se vive actualmente en Caracas, manifestó estar al tanto de mismo; sin embargo, por el poco tiempo que lleva en la ciudad aún no ha tenido la oportunidad de visitar, pero dijo sentirse emocionado por el auge que gracias a lo mediático ha conocido, lo cual espera comprobar.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com