El Ártico se está calentando cuatro veces más rápido que el resto del planeta, según una nueva investigación

(CNN)– A medida que desaparece el hielo marino, Groenlandia se derrite y los incendios forestales calcinan los bosques del extremo norte del planeta, una nueva investigación confirma lo que los científicos llevan tiempo alertando: el Ártico se ha calentado mucho más rápido que el resto del mundo en las últimas décadas.

El fenómeno, llamado «amplificación del Ártico», está causado por las emisiones que atrapan el calor de la quema de combustibles fósiles. El ritmo de aumento de la temperatura en torno al Polo Norte en las últimas décadas ha sido cuatro veces superior al del resto del planeta, según un estudio publicado este jueves por investigadores del Instituto Meteorológico de Finlandia.

Multimillonarios financian búsqueda del tesoro en Groenlandia a medida que pierde hielo Otro problema: los modelos climáticos, que los científicos utilizan para predecir los cambios a largo plazo, no captan este elevado ritmo de calentamiento, según declaró a CNN el autor principal e investigador, Mika Rantanen, afirmando que fue parte de la motivación de este estudio. Esto es preocupante porque si los modelos no pueden recrear lo que está sucediendo ahora, los científicos no pueden confiar en sus predicciones a largo plazo.

«Debido a esta discrepancia, decidimos que esto debe corregirse», dijo Rantenen. «Esto necesita ser actualizado».

El estudio , publicado en la revista Communications Earth and Environment, analizó las tendencias de temperatura en el Círculo Polar Ártico entre 1979 y 2021, la era moderna de los datos satelitales. Descubrieron que la tasa de calentamiento es particularmente alta en la región euroasiática del Ártico, especialmente en el mar de Barents, que se ha calentado siete veces más rápido que el promedio mundial.

Datos recientes revelaron que la temperatura media anual en la región de Barents aumentó hasta 2,7 grados centígrados (4,9 grados Fahrenheit) cada década en los últimos 20 a 40 años, lo que convierte al mar de Barents y sus islas en el lugar de calentamiento más rápido del planeta.

publicidad El cambio climático ha provocado una rápida pérdida de hielo marino en la región del Ártico, lo que a su vez ha amplificado el calentamiento global. El hielo marino blanco brillante refleja la energía solar de regreso al espacio, pero cuando se derrite, el océano oscuro absorbe ese calor.

John Walsh, científico jefe del Centro Internacional de Investigación del Ártico en la Universidad de Alaska Fairbanks, dijo que el marco de tiempo del estudio realmente se centró en el fenómeno de amplificación del Ártico, que ha sido más significativo en las últimas décadas que a principios y mediados del siglo XX.

«La amplificación del Ártico es inconfundible», dijo a CNN Walsh, que no está involucrado en el estudio. «Es más que un factor de uno; es un factor de varios —ya sea dos, tres o cuatro— y creo que eso no cambia el hecho de que el Ártico se está calentando más rápido que el resto del mundo».

El reporte anual del Arctic Report Card del año pasado , que fue publicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, encontró que la región del Ártico se está calentando más rápido que el resto de la Tierra y está perdiendo rápidamente la capa de hielo, transformando el paisaje típicamente congelado en uno más verde y marrón. de lo que era hace apenas una década.

Todos estos hallazgos también reflejan el reporte más reciente sobre el estado de la ciencia de la ONU sobre la crisis climática, que encontró que el Ártico continuará calentándose más rápido que el resto del planeta mientras los humanos continúen quemando combustibles fósiles y emitiendo gases de efecto invernadero. en la atmósfera.

«El Ártico es realmente más sensible al calentamiento global de lo que se pensaba», dijo Rantanen. «Solo el tiempo lo dirá. Veamos cómo evoluciona esto en el futuro».

