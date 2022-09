El rol para el que postulan a Federer tras su retiro y la llamada clave que terminó con Nadal en la Laver Cup

Entornointeligente.com /

Andy Murray indicó que Roger Federer, que acaba de retirarse como jugador, era el sustituto idóneo de Bjorn Borg, que anunció el domingo que dejará el puesto de capitán del equipo de Europa después de la próxima edición en Vancuver.

«Estoy seguro de que Roger seguirá implicado en este evento de una u otra manera y puede que un día como capitán del equipo», indicó Murray en declaraciones recogidas por la agencia PA el lunes.

Federer disputó el último partido de su prestigiosa carrera el viernes por la noche, durante la primera jornada del torneo, jugando en dobles junto a Rafael Nadal en la derrota contra los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

Antes incluso de su emotiva despedida a los 41 años, el vencedor de 103 títulos en el circuito ATP, entre ellos 20 Grand Slam, ya había asegurado que seguiría vinculado al mundo del tenis, sin haber especificado de qué manera.

Se mantuvo al lado del equipo de Europa, dando consejos a sus compañeros que, a pesar de ello, no pudieron evitar la primera victoria del equipo Resto del Mundo (13-8) en cinco ediciones del torneo.

«Es muy bueno al borde de la pista. Ve mucho tenis, le encanta este deporte. Creo que para los ex jugadores que quieren convertirse en entrenadores, es importante mantenerse al día y conocer bien a los jugadores», continuó Murray, de 35 años.

«No sé si es algo que hará pero espero que se mantenga activo en el tenis. Ha dicho que lo haría. Puede que haga un poco de televisión. Sé lo mucho que le gusta Wimbledon. Pero sí, sería genial para el tenis que se mantenga cerca», continuó.

Novak Djokovic, que también formaba parte del equipo europeo, cree también que «Roger tiene mucho que ofrecer».

«Es lógico esperar que comparta tantas cosas útiles y preciadas con los demás. Si él quiere, estoy seguro de que aportará muchas cosas positivas a la progresión de un jugador o jugadora, en todos los aspectos, dentro y fuera de la pista», detalló el serbio.

La conversación con Nadal

Pudo estar ausente. Lo pensó. Pero finalmente el español fue hasta la Lave Cup y jugó el dobles final en la carrera de Federer.

«Me llamó unos diez días antes y fue una conversación difícil» , contó Nadal en diálogo con El Partidazo.

«Él me lo dijo diez días antes de anunciarlo pero no sabía siquiera si podía jugar el dobles, por la rodilla. Emplazamos la conversación una semana después, y él también sabía que yo, por mi situación, no puedo estar mucho tiempo fuera de casa. Lo único que le pude decir es ‘confírmame que vas a jugar para gestionarlo todo, y por poco que pueda, estaré contigo, juegues o no juegues’», agregó.

También Nadal recordó cómo fue la emocionante jornada. «No quería llorar, pero soy una persona sensible y al verle así se me hizo muy difícil. Cuando llegué a mi habitación, me volví a emocionar. Pero por lo que se vivió en aquella noche, fue difícil no emocionarme».

