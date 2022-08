«El Rockola» vuelve a amenazar de muerte al alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima

Entornointeligente.com /

La información de medios locales señala que el mensaje fue enviado por Whatsapp directamente a Ernesto Paraqueima desde un teléfono que ya ha sido identificado

Se conoció una nueva amenaza contra el alcalde de El Tigre, por parte de Rómulo Jesús Martínez, alias «El Rockola», quien aseguró que va tras Ernesto Paraqueima.

Martínez, quien fuera sentenciado en 2015 a 26 años de prisión por el homicidio de José Nicolás Bastardo Barrios, en enero de 2014, ya había amenazado a Paraqueima el 19 de mayo de 2022.

En este nuevo video aparece «El Rockola», presuntamente «recuperándose» y señalando que asesinará al Alcalde El Tigre».

«Estoy vivo todavía. Vacílate como quedé muerto y Dios me resucitó, como a su hijo Jesús de Nazareth. Ya sé que no me voy a morir. Apenas me recupere voy es por ti. Ya sé que puedo entrar a El Tigre y soy invisible porque me mataron y reviví. Yo sé que te voy a matar a ti. Por Dios y mi vida…», asegura en el video quien ha sido identificado como Rómulo Martínez.

Según la información de medios locales el video fue reenviado por Whatsapp directamente a Ernesto Paraqueima desde un teléfono que ya ha sido identificado.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

