El régimen pretende la extinción de la clase obrera

Todo fue planificado, se usaron diferentes métodos y manuales. La cuasi trágica desaparición de la clase obrera venezolana, es un proceso en marcha y los planificadores señalan que prácticamente está concluido. Usando la mentira, crear vanas ilusiones y ofrecer promesas falsas. Asimismo, el régimen desde su inicio uso la manipulación, para distorsionar la realidad al servicio de sus intereses políticos, económicos y personales. Igualmente utilizaron la represión y el psicoterror encarcelando trabajadores y dirigentes sindicales. Muchos dirigentes acólitos y claques se arrodillaron y se vendieron por negocios y contratos al patrono. La historia sindical está repleta de traidores y esquiroles, asimismo de decenas de hombres y mujeres que sufren y padecieron meses y años de cárceles por doblegar ni vender las reivindicaciones laborales, casos emblemáticos de los dirigentes y trabajadores de Ferrominera Orinoco Rubén González y Rodney Álvarez.

La clase obrera se extingue y sus sepultureros son la dirigencia sindical esquirol que conforman la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores (CBST), una generación de nuevos magnates y empresarios sindicales, esta central conformada por esquiroles y traidores militante de la izquierda corrupta, donde se agrupa la antimateria y la mediocridad del FBT/M21 y algunos escuálidos de la antigua CTV y otras ramificaciones malignas. Claro que aún hay resistencia entre los trabajadores de luchar por sus reivindicaciones y señales positivas de compromiso, dignidad y legitimidad se ven en los trabajadores de la salud, educación, el sector universitario, Corpoelec, PDVSA, Ferrominera del Orinoco, y un reducido número de trabajadores de SIDOR, que aún mantienen la llama de la irreverencia encendida, reclamando y protestando contra el patrono que pretende dejar a la clase obrera solo con salarios de hambre, porque las reivindicaciones conquistadas en años de lucha han sido despojada por el presidente obrero Nicolás Maduro con sus Memorando 2792 y el Instructivo de ONAPRE su más perversa, cínica y cruel creación. Contra los trabajadores venezolanos.

Los trabajadores y la dirigencia sindical cayeron ante el embrujo de los cantos de sirenas y encantadores de serpientes a finales del siglo XX, ofrecimientos de Control Obrero y el Plan Guayana Socialista y el cuento de trabajadores-presidente de las empresas básicas del Estado, todos fueron hechizados por la magia ilusoria e hipnotizan las mentes de las personas, la hipnosis es un estado de inconsciencia, sueño artificial inducido por agentes externos. Cuando los trabajadores y la dirigencia sindical despertaron los jerarcas del gobierno se habían robados los miles de dólares del Fondo Chino, que debía ser usado para las inversiones para la modernización de las plantas de las empresas básicas de Guayana, el experimento duró poco, al despertar de los sueños y encantamiento los presidentes de las empresas del Estado, era el alto mando militar y generales y comandantes que hacían negocios y destruían y devastaban las factorías para importar los productos acabados y materias primas que antes se exportaban.

Aun la lucha contra las arbitrariedades, abusos y atropellos continúan, el régimen de Maduro no da tregua y constantemente agrede, persigue, violenta y acosa a los trabajadores venezolanos. Los trabajadores conscientes y comprometidos con las luchas obreras corren el riesgo de padecer cárceles y despidos, Pero vale la pena la lucha, morimos peleando o de hambre y miseria. Con 20 dólares mensual ni menos de un dólar al día, es condenar de hambre y necesidades a tu familia. Los derechos laborales no se negocian ni se venden. Todos a defender nuestros derechos laborales y contractuales. Estamos claro, que la lucha es difícil, estamos enfrentado al Gobierno más cruel, perverso y cínico de la historia de Venezuela. La lucha por la dignidad del salario y tener una alta calidad de vida y que exigir el cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Constitución Nacional. Este es un régimen que carece de compasión, amor al prójimo y humanismo, la elite gobernante no defiende un país o una nación, están es por defender sus beneficios, el poder económicos y personales con sus grandes negociados y tráficos de todas las riquezas naturales de su Finca llamada Venezuela.

Los trabajadores venezolanos críticos y la dirigencia sindical clasista y honesta tiene una gran tarea. Primero activar los sindicatos y elegir una directiva sindical donde los sindicatos están entregado al patrono o esta acéfalo. Hay que expulsar la corrupción y la mediocridad y todos esos elementos que no permitan el buen funcionamiento de las organizaciones sindicales. Hay que erradicar de la mente el conformismo y la mansedumbre gregaria y sacarla dirigencia de la incompetencia y la mediocridad.

