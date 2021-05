El régimen cubano busca aprobar el matrimonio igualitario en menos de dos años

Entornointeligente.com / EFE/Ernesto Mastrascusa

Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) e hija del expresidente Raúl Castro, aseguró este martes que espera que en menos de dos años se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país con la aprobación del nuevo Código de Familia.

“Estoy segura de que lo vamos a lograr y lo vamos a celebrar”, indicó la diputada de 58 años en la rueda de prensa en La Habana que dio inicio a las XIV Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que se celebran hasta el 30 de mayo bajo el lema “Todos los derechos para todas las personas”.

El Gobierno cubano trabaja en la elaboración de un nuevo Código de Familia cuya aprobación será sometida a referendo, pero de momento se desconocen los plazos o si incluirá finalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Me siento con muchas esperanzas de que este código de familia vaya a tener la aprobación de la mayoría del pueblo y dé lugar al reconocimiento y garantía de la diversidad de familias que hay en nuestro país”, declaró Castro.

Tras la rueda de prensa, la directora de CENESEX aseguró a Efe que el proceso podría llevar menos de un año, pero confió en que concluya en menos de dos años, y con el “sí” al matrimonio igualitario.

Alegó que “la mayoría de la población está a favor de reconocer los derechos de las personas LGBTI”, en específico el del matrimonio, y citó una encuesta de 2006 en la que el 77% de población entre 15 y 74 años se decantó por la igualdad de derechos.

La posible aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba saltó a la palestra en 2018 durante el proceso de reforma constitucional que culminó con la promulgación de una nueva Carta Magna en 2019.

Según la antigua, vigente desde 1976, el matrimonio era la unión “entre un hombre y una mujer”, mientras la nueva Constitución establece que la definición final se plasmará en el proyectado Código de Familia.

Castro también hizo un llamamiento a la comunidad LGTBI cubana a reivindicar sus derechos solo a través de CENESEX, y acusó a los grupos que tratan de organizar actividades al margen del Estado de responder “a los intereses de la guerra mediática contra Cuba” y de recibir financiación del exterior para fines subversivos.

Las XIV Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, condicionadas por la pandemia de la covid-19 que ha dado lugar a fuertes restricciones en La Habana y otros territorios, constan de varios paneles presenciales y virtuales con expertos cubanos y activistas locales y extranjeros.

Algunos de sus objetivos son sensibilizar a la población en el respeto a los derechos sexuales relativos a la orientación sexual e identidad de género, promover unas condiciones familiares óptimas para este fin, y visibilizar, combatir y superar la discriminación.

EFE

The post El régimen cubano busca aprobar el matrimonio igualitario en menos de dos años appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com