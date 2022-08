«El Rey» Félix Hernández celebra 10 años de su juego perfecto

Entornointeligente.com /

Una de las más grandes y extrañas hazañas en el béisbol es un juego perfecto y este 15 de agosto de 2022 se cumplen 10 años de que Félix Hernández, entonces abridor de los Marineros de Seattle, se apuntó el segundo juego perfecto para un latino y único venezolano en lograrlo.

En aquella ocasión, «El Rey» registró el juego perfecto número 23 en la historia de las Grandes Ligas, lanzando una joya de picheo contra los Tampa Rays con victoria de 1-0 y ponchando a 12 bateadores en total.

El serpentinero conquistó el primer juego perfecto en la historia de los Marineros de Seattle, siendo el tercero en registrar juego perfecto en la campaña 2012, uniéndose a Philip Humber de los White Sox de Chicago y a Matt Cain de los Giants de San Francisco como los únicos lanzadores en lograrlo después de Roy Halladay en 2010.

Esa tarde, el venezolano subió a la lomita del diamante de Safeco Field frente a 22.000 espectadores, que acudieron al estadio ese día para ver lanzar a «The King», quien venía de blanquear a los Yankees de Nueva York en su última salida.

Retiró las primeras dos entradas del juego ponchando a los seis bateadores que se enfrentó. A partir de esto, comenzó a utilizar todo su repertorio hasta llegar al noveno inning cuando Desmond Jennings, quien entró a batear como emergente por el receptor venezolano José Lobatón. Hernández lo puso en cuenta de 1-2 y, tras abanicar una recta de 92 millas, fue ponchado.

El out 26 llegó con batazo de Jeff Keppinger, quien pegó un roletazo al shortstop, y el out 27 cayó con un ponche de Sean Rodríguez.

La labor del venezolano fue de 113 lanzamientos, de los cuales 77 fueron strikes; ponchó a 12 rivales y dejó su efectividad en 2.60 después de registrar su increíble victoria.

El venezolano, de 36 años, no lanza en las Grandes Ligas desde que se despidió de la afición de Seattle en 2019. Hizo su debut el 4 de agosto de 2005, en una derrota 3 a 1; ganó su primer triunfo de Ligas Mayores en su siguiente exhibición, el 9 de agosto de 2005, lanzando ocho entradas en blanco para una victoria 1-0 en casa sobre los Minnesota Twins.

El 18 de noviembre de 2010, «El Rey Félix» gana el Premio Cy Young de la Liga Americana recibiendo 21 de los 28 votos posibles para el primer lugar, convirtiéndose así en el primer lanzador del béisbol en ganar este premio con la menor cantidad de victorias –tan solo 13 victorias– en una temporada completa. En el 2015 fue elegido al Juego de Estrellas por séptima ocasión en su carrera

Today In 2012: Seattle #Mariners pitcher Félix Hernández hurls a perfect game vs. the Tampa Bay Rays at Safeco Field! #KingFelix #MLB #History pic.twitter.com/PQFhjfeH0i

— Baseball by BSmile (@BSmile) August 15, 2019

¿Deseas recibir esta y otras noticias en tu celular? Únete a nuestro grupo de Telegram o WhatsApp a través de los siguientes enlaces: Telegram https://t.me/diariolaverdad y WhatsApp https://bit.ly/3kaCQXh . Además, sigue nuestro perfil en Instagram @diariolaverdad y en Facebook y Twitter @laverdadweb.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com