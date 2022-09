El Rey Carlos anuncia que reducirá sus actividades benéficas

Entornointeligente.com /

El Rey Carlos III ha anunciado que se implicará menos en actividades benéficas cuando asuma sus funciones como Jefe de Estado tras la muerte de la Reina Isabel II.

En su primer discurso público como monarca británico, el Rey Carlos III dijo que su vida será ahora diferente y que «ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energías a las organizaciones benéficas y a los asuntos que tanto me importan».

Y añadió: «Pero sé que esta importante labor continuará en manos de otros».

Antes de acceder al trono, el rey Carlos III tenía vínculos con muchas organizaciones benéficas, dos de las cuales están siendo investigadas por el organismo regulador.

La Comisión de Caridad está investigando la Fundación Mahfouz, una organización benéfica envuelta en la controversia del dinero a cambio de honores, y la Fundación Burke’s Peerage.

También decidió no investigar los cuantiosos pagos efectuados al Fondo Benéfico del Príncipe de Gales (PWCF), a raíz de las informaciones publicadas en el Sunday Times.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana abrió su propia investigación sobre las afirmaciones de que el personal de PWCF se ofreció a ayudar al multimillonario saudí Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz en un intento de ayudar a su candidatura a la ciudadanía británica y a un honor.

NCVO: El mecenazgo de la Reina para las organizaciones benéficas no será necesariamente para el Rey Carlos

En un blog publicado la semana pasada, la NCVO afirmó que «el patrocinio de la Reina a las organizaciones benéficas no será necesariamente adoptado por el Rey Carlos III«.

En su lugar, «es probable que en los próximos meses se revise el mecenazgo benéfico de los miembros de la realeza».

Se anima al Rey a poner fin a su participación personal en las organizaciones benéficas

El profesor Robert Hazell y el doctor Bob Morris escribieron para la Unidad de la Constitución, un centro de investigación independiente con sede en el University College de Londres, y pidieron al Rey Carlos III que «se despojara de toda participación personal» en sus organizaciones benéficas.

Escriben: «Como Príncipe de Gales, Carlos fue pionero en la creación de organizaciones benéficas innovadoras para las que fue un formidable recaudador de fondos. Las preocupaciones públicas a las que esto dio lugar, incluyendo una investigación policial sobre las acusaciones de que se habían ofrecido honores a cambio de donaciones, deben evitarse en el futuro.

«Ningún rey puede permitirse el lujo de aparecer en deuda con ningún interés privado. De ello se deduce que debe desprenderse de toda implicación personal, devolviendo el patrocinio de sus obras de caridad a otros miembros de la familia real».

ENLACE ORIGINAL: https://www.civilsociety.co.uk/news/king-charles-announces-he-will-cut-down-on-his-charitable-commitments.html

VEA TAMBIÉN: Conoce detalles que tal vez no sabías del rey Carlos III » EntornoInteligente

Entornointeligente.com