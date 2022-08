El retro cassette actualiza lanzamientos musicales de grandes artistas

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Los cassettes reportan un aumento de ventas y con varios artistas uniéndose a la tendencia de traer de vuelta a este icono de los 80, quizás sea el momento desempolvar los Walkmans.

Entre los 70 y 80, los cassettes revolucionaron la industria musical al reemplazar a los discos de vinilo por ser portátiles y más fáciles de manejar pero con más de 50 años de haber salido al mercado y décadas de haber «pasado de moda», este formato parece regresar con mucha popularidad.

Son varios artistas quienes, en pleno 2022, promocionan su discos más recientes con el cassette como una de sus presentaciones junto a las plataformas digitales, discos de vinilo y CDs. La más reciente fue Taylor Swift , quien anunció el lanzamiento de su disco Midnights para octubre de 2022 y en su página web permite pedir por adelantado la versión en cassette, al igual que la banda británica The 1975 con su álbum being funny in a foreign language ( ser gracioso en un idioma extranjero) a estrenarse el 14 de octubre.

Otros artistas que siguieron esta tendencia fueron Alejandro Sanz, The Weeknd, Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Lady Gaga . Gaga tiene a la venta la versión de su disco Chromatica, lanzado en mayo de 2020, convirtiéndola en una de las primeras artistas actuales que trajeron de vuelta esta presentación y ha vendido más de 14 mil ejemplares.

Según cifras de la Industria Fonográfica Britanica (la asociación interprofesional de la industria discográfica británica), en el año 2020, hubo un aumento en la venta de cassettes del 94,7% a comparación con el 2019 y ha sido el mayor porcentaje de ventas desde el año 2003. Hasta julio de este año se reportan más de 200 mil unidades vendidas, las cuales apuntan a un mayor crecimiento.

En cuanto a la música en español, Alejandro Sanz ofrece también su último álbum lanzado en 2021 titulado Sanz en formato cassette y demuestra que el regreso de este formato aplica para cada uno de los géneros musicales.

Daniela López/ Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com