El reto de los seguros en Venezuela

El mercado asegurador en Venezuela está evolucionando para adaptarse a un consumidor más exigente y que toma decisiones en función de sus necesidades cambiantes y un presupuesto limitado. De allí el reto de las aseguradoras y de los corredores de seguros de adaptarse a las nuevas realidades y disponer de productos tanto atractivos como asequibles.

Sobre este particular la Presidente Ejecutiva de Seguros Venezuela, Carmen Alicia Guillen , destaca que la tarea del sector es poder conectar con ese 95% de la población del país que no tiene pólizas y presentarles alternativas a través de productos masivos de bajo costo, pero para ello debemos impulsar la cultura del seguro .

«Estimamos llegar aproximadamente a 30% de ese 95% de la población que no tiene acceso a una póliza de seguro. Esta cifra es conservadora pues creo que podemos llegar a mucho más, no sólo con seguros alternativos de salud, sino también con el de protección funeraria o el combinado residencial, el cual no sólo ampara el incendio de la casa o daños por terremoto, sino que también ampara en caso de rotura de tuberías o daños por agua a la vivienda y la de tus vecinos», detalló Guillén.

A su juicio, para lograr este crecimiento «primero debemos crear y potenciar la cultura del seguro en el país y es lo que hacemos desde Seguros Venezuela cada día. Debemos potenciarla por redes, en los boletines, incluso en las charlas con los asegurados, porque muchas veces están asegurados por la empresa donde laboran, pero no porque tengan conciencia de que deben estar amparados».

El reto: Llegar a más personas

«Hoy en día las herramientas que tenemos para dar a conocer nuestros productos y servicios son las redes sociales, los boletines informativos y los medios de comunicación. Hacer publicidad en TV y radio es muy costoso, sobre todo cuando hablamos de la promoción de productos de muy bajo precio. Ante esto, nos apalancamos con sponsors que se convierten en una fuente de negocios masivos ya que cuentan con registro de data de potenciales clientes captados a gran escala por otras vías. Alianzas como esta y muchas otras pueden ayudarnos a llegar a una población mayor», explica Guillén.

La Presidenta Ejecutiva de Seguros Venezuela asegura que el crecimiento de los productos masivos de bajo costo para los asegurados y la promoción de la cultura del seguro, es un trabajo en el que también participan los corredores de seguros.

«El seguro no es exclusivo para ciertos niveles de la sociedad, ni para cierto poder adquisitivo. No es así. Puedes adquirir ciertas pólizas a primas mucho más asequibles de lo que el público estima; por ello, debemos seguir fomentando el seguro voluntario y no exclusivamente el que otorga la empresa para la que trabajas. Tan importante tarea la estamos haciendo a través de nuestros corredores de seguros y promocionando con quienes ya están asegurados, para que sirvan de agentes multiplicadores entre sus grupos familiares y entorno social», acotó la ejecutiva.

Señaló que en la actualidad la aseguradora está trabajando en nuevos canales de comunicación para la atención de sus asegurados, especialmente en la respuesta de sus necesidades. Un ejemplo de ello es cuando estás en una clínica y sientes que no te ha dado una respuesta oportuna.

Guillén culminó destacando que » Seguros Venezuela es una empresa de seguros privada con más de 70 años en el país y con valores sólidos. Somos una compañía que cumple lo que promete. Creemos en el contacto humano y, aunque promovemos lo digital, siempre tenemos una voz humana al otro lado, que te atiende, te escucha, pues sabemos que el seguro se activa en momentos críticos y si necesitas ayuda, estamos para acompañarte».

