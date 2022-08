El retinol que le encanta a Rosie Huntington-Whiteley, una escapada a Tenerife, lo nuevo de Rihanna y otros consejos de belleza

Entornointeligente.com /

Llegó el domingo, el final de la semana y, como no podía ser de otra manera, toca hacer un repaso a los imprescindibles beauty de la semana, esos fichajes, curiosidades y planazos con los que relajarnos y sentirnos guapas.

Recientemente, Rosie Huntington-Whiteley ha confesado sus secretos de belleza y comentaba que «es curioso porque la mayoría de la gente no me asocia con el acné, pero si me vieran en persona, verían que tengo un tipo de acné que deja la piel texturizada y en relieve, que no es superficial. Desde lejos, no se aprecia, pero en detalle, tengo tendencia a la congestión y a una apariencia de piel con bultitos».

El caso es que para tratar su piel ha confesado usar el retinol de Medik8, concretamente el r-Retinoate Youth Activating Cream : «Recientemente, he estado usando este de Medik8. Esta es una marca del Reino Unido. He visto a mucha gente hablar sobre este producto y realmente es fantástico porque es muy, muy suave y tiene una textura agradable, cremosa y ligera. Me gusta usar solo una pequeña cantidad… para mí, realmente ayuda con cualquier tipo de marcas de acné o cicatrices que no me gustan, líneas finas que comienzan a aparecer, mejora la uniformidad y el tono en toda mi piel».

Lo encontramos con un precio de 182 euros.

Sérum R-Retinoate Day & Night 50 ml Medik8

PVP en El Corte Inglés 182,00€ Un tratamiento corporal tras el verano Para los que estáis de vuelta ya os proponemos un tratamiento corporal equilibrante y renovador tras el verano en BLAUCELDONA , Centros de Estética en Barcelona, que aúna pasos y productos avanzados veganos, de una sensorialidad activa, con el que recuperar la suavidad de nuestra piel y equilibrar nuestras emociones. Un tratamiento de vanguardia , que ofrece un nuevo comienzo, una verdadera puesta a punto para recibir el otoño con la máxima salud y belleza.

Según Silvia Oliete , directora de Blauceldona «tras el verano, notamos que el bronceado se apaga y la transición hasta su total eliminación nos lleva a un periodo de piel cetrina y desvitalizada. Este tratamiento consigue revitalizar la piel, repararla y nutrirla para reponer sus defensas naturales, iluminando el bronceado que se va desvaneciendo progresivamente, preparando la piel para el otoño. Además, la vuelta también nos desequilibra a nivel emocional, volvemos a tensionarnos ante lo que está por venir y también necesitamos una puesta a punto sensorial» .

Una propuesta estupenda de la que nos recomiendan 1 sesión semanal durante 4 semanas con un precio de 120euros por sesión de 60 minutos o 160 euros por sesión de 90 minutos.

Una escapada a Tenerife Las vacaciones no ha terminado para muchos por lo que os queremos hacer una recomendación del hotel Barceló Tenerife que se ha convertido en el nuevo emblema canario del turismo sostenible gracias a sus reconocimientos en materia de sostenibilidad, entre ellos los certificados de Travelife Gold y el Biosphere .

Junto al hotel se encuentra la Reserva Ambiental de San Blas , patrimonio natural y cultural de la isla canaria. Un auténtico paréntesis en el tiempo que se ha mantenido prácticamente igual tras cientos de miles de años. Una característica que permite conocer la singularidad de su flora y su fauna; los efectos de los diferentes episodios eruptivos que ha sufrido Tenerife a lo largo de los años; la adaptación de los seres vivos a este territorio o la forma de vivir de sus primeros habitantes.

Pero además, encontraremos una zona de spa con baño turco y tratamientos donde relajarnos y disfrutar a tope de los días de verano que todavía están presentes.

Barceló Tenerife

PVP en Booking 178,00€ Dos fichajes de belleza Continuamos con fichajes que nos pueden hacer nuestro día a día más sencillo y hacernos sentir más guapas a todos los niveles.

Así comenzamos con Estrid una de las marcas que no clasifican, ni catalogan sus productos por género y que te puedes sentir libre de usar, sea cual sea la comunidad a la que pertenezcas. Por eso, han creado una maquinilla de afeitar vegana para todo el mundo y para todo el cuerpo. En Estrid siempre defenderán firmemente que el afeitado es algo opcional, pero que los mejores productos de depilación no deberían serlo. Independientemente de si apuestas por la depilación a diario, no te depiles, lo hagas una vez al año o cuando te apetezca. Podemos encontrar kit desde 9,95 euros.

También os tenemos que hablar del nuevo lanzamiento de Fenty Skin (Rihanna no para este verano de lanzar novedades). Se trata de Fat Water Hydrating Milky Toner Essence ( 42 euros ) con ácido hialurónico y Tamarindo. Perfecto para aquellos que buscan más hidratación y una barrera de humedad más fuerte. Un híbrido de esencia tonificante que también unifica el tono de la piel y reduce el aspecto de los poros.

Está repleto de ingredientes para sentirse bien y verse bien, como el tamarindo y el ácido hialurónico, la textura ligera pero lechosa de Fat Water Hydrating Milky Toner Essence aporta a la piel el cuidado que se merece. Su fórmula limpia, vegana y sin gluten tiene un aroma ligero y fresco inspirado en exuberantes frutas y flores tropicales, el mismo que conoces y adoras de Instant Reset y Butta Drop. Hidrata al instante mientras mejora la barrera de hidratación, la textura, el tono, los poros y la luminosidad de la piel con el paso del tiempo.

