El resultado de una ciudad fortalece al país

L a ciudad de Cochabamba está en medio de una gran modificación. Muchas calles se están rehaciendo, los jardines están siendo mejorados y, en general, se están realizando tantas obras que no se veía hace más de once años. A pesar de que la economía nacional no está bien, sobre todo por la falta de puestos de trabajo para la población, muchos cochabambinos están seguros de que la economía va a mejorar pronto porque se ven obras para mejorar la ciudad.

Y es efectivamente así. Los ciudadanos de las pequeñas y grandes ciudades reaccionan en base a lo que perciben en su ciudad. Si la ciudad está limpia, tiene infraestructura de calidad, entonces más empresarios se sentirán inclinados a invertir y más si la ciudad desarrolla la tecnología y la parte impositiva. Si hay más empresarios que invierten en una ciudad, se habilitarán más fuentes laborales, y si hay más fuentes laborales, las personas tendrán más poder adquisitivo que les dará la posibilidad de gastar más, lo que automáticamente hará que la empresa genere más ingresos. Más ingresos para las empresas ayudan a su crecimiento y a generar más fuentes laborales para apoyar este crecimiento. Y más emprendedores decidirán también invertir, viendo que las primeras empresas van bien. Este hecho agranda el efecto multiplicador en la economía de la ciudad que se llena de más oportunidad que empuja a generar más y mejor infraestructura, mejorando aún más la ciudad. Cuando una ciudad mejora, los ciudadanos se sienten tranquilos y felices y piensan positivamente de su gobierno. Y esto también empujara a otros alcaldes a querer copiar la iniciativa, lo que puede generar sana competencia que mejore al país y su calidad de vida.

El resultado de muchos alcaldes es el buen resultado de un gobierno. La ciudadanía lo percibe así. Si, por el contrario, una ciudad grande pierde a su alcalde que sí estaba trabajando, por envidias políticas de oposición, generará descontento en sus ciudadanos que estaban observando progreso en su ciudad, algo que no se observaba en muchos años. Si una ciudad grande frena su desarrollo por rencillas políticas, el descontento se generalizará porque entonces se hará visible la falta de crecimiento económico y oportunidades laborales. Una ciudad que no progresa genera descontento que se suma al descontento nacional y que repercute en el Gobierno. Los ciudadanos percibirán que su país no va bien porque su Gobierno no trabaja.

Por tanto, es importante apoyar a las pequeñas y grandes ciudades, sin importar si son de oposición o no. El resultado de una ciudad fortalece al país, el resultado de una gran ciudad tiene impactos aún más fuertes sobre el gobierno, por lo que el trabajo en colaboración es sustancial.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

