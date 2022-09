El Resto del Mundo aprieta la Laver Cup

Entornointeligente.com /

Londres.- La victoria en el dobles de Felix Auger-Aliassime y Jack Sock ante Andy Murray y Matteo Berrettini por 2-6, 6-3 y 10-8 pone al equipo del Resto del mundo un solo punto por detrás de Europa en la Laver Cup (8-7).

Three points banked.

Team World scores a crucial win in the doubles, closing the Team Europe lead to 8-7. #LaverCup pic.twitter.com/6Dn5Q7aqYu

— Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2022 Auger-Aliassime y Sock se impusieron en un apretado tie break para darle el primer triunfo del domingo al Resto del Mundo. Una victoria que vale tres puntos y que recorta distancias con el combinado dirigido por John McEnroe y que obliga a que, por lo menos, se disputen dos partidos más este domingo.

De los tres encuentros restantes, el Resto del Mundo necesita ganar dos para alzarse con su primera Laver Cup, mismas cuentas que tiene Europa, que cuenta, eso sí, con la baza de Novak Djokovic, que el sábado ganó los dos partidos en los que participó. El serbio será el siguiente en salir a pista para medirse a Auger-Aliassime.

