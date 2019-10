El restaurante ‘Granja Azul’ llegará a Lima moderna

Entornointeligente.com /

Por segunda vez, Granja Azul probará suerte en Lima moderna con el claro objetivo de acercarse más a sus clientes. Quizá muy pocos lo recuerdan pero, la emblemática marca operó a fines de los años ochenta e inicios de los noventa un local en la Av. Benavides [espacio ocupado hoy por la Usil]; sin embargo, la difícil situación económica del país en esa época obligó su cierre y, ahora, nuevamente se prepara para su llegada.

► Pollos a la brasa: ¿Cuáles son las apuestas de crecimiento de la industria?

► Día del Pollo a la Brasa: ¿Cuántas pollerías hay en todo el Perú?

El director de la firma, Rafael Picasso, revela a Día1 que esperan inaugurar este tercer restaurante el próximo año, probablemente en febrero, en el marco de los 70 años de la marca que dio origen al pollo a la brasa en su tradicional local de Santa Clara, en Ate.

El restaurante de dos niveles tendrá entre 200 y 220 m2 y está aún en fase de construcción. El ejecutivo prefiere mantener en reserva su ubicación.

Este local, al igual que el del Boulevard de Asia, contará con servicio de delivery a fin de atender a más comensales. Aunque asegura que este será un lugar para disfrutar de la experiencia.

1. Granja Azul Picasso, además, no descarta abrir una cuarta operación tras la consolidación de este nuevo restaurante. No obstante, ahí pararía la expansión de Granja Azul. “No somos un producto masivo y no vamos a pelear por precio, pese a que somos conscientes de que el Perú es un país de precios , consideramos que hay un espacio también para la calidad y la excelencia. En casi 70 años nunca hemos variado nuestra calidad y siempre hemos usado ingredientes de primera”, afirma.

Asegura que, hay que ir sin prisa pero sin pausa. “Nosotros somos cautos, podemos subir precios o reducir nuestros márgenes pero nunca sacrificaremos la calidad porque eso es lo que le da valor a una marca”, precisa.

BOULEVARD DE ASIA El restaurante Granja Azul, que es paso obligado de presidentes, diplomáticos, artistas, empresarios, deportista y hasta personajes de la realeza, reabrirá su local del Boulevard de Asia el 26 de diciembre próximo.

Este maneja un concepto diferente al de Santa Clara, con una propuesta más adaptada a los visitantes del centro comercial, ahora operado por Administradora Jockey Plaza.

El local de granja Azul del Boulevard de Asia reabrirá sus puertas el 26 de diciembre próximo, anuncia su director Rafael Picasso. Rafael Picasso comenta que el restaurante es uno de los de mayor venta del ‘mall’ con una rotación de hasta cinco veces por turno. En el balneario de Asia reciben entre 8.000 y 12.000 comensales al mes.

“El consumidor de Asia es mucho más de paso, no busca quedarse en el restaurante, a diferencia del de Santa Clara donde la gente va más para disfrutar las instalaciones y vivir la experiencia en sí”, sostiene.

En Ate, además, con Roger Schuler y Franz Ulrich se escribió la historia de nuestro plato bandera: el pollo a la brasa.

LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

Entornointeligente.com